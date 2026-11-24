Bestia Bebé despedirá el 2026 con un nuevo show en Buenos Aires. La banda se presentará el domingo 20 de diciembre, a las 19 horas, en C Art Media (avenida Corrientes 6271), en lo que será su tercera visita al escenario del complejo durante este año. El concierto tendrá como eje la presentación de su sexto disco de estudio, Yendo Rápido a Ningún Lugar, publicado en mayo.

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Por dónde comprar entradas para Bestia Bebé

Las entradas para Bestia Bebé en el C Art Media se podrán comprar por Passline.

Precios de entradas para Bestia Bebé en el C Art Media

Entrada general: $25.000

Promoción 2 entradas: $40.000

El presente de Bestia Bebé

El grupo llegará a esta fecha luego de un año marcado por el lanzamiento de nuevas canciones y la consolidación de una etapa artística que amplía su identidad sonora sin perder las características que lo convirtieron en uno de los referentes del rock independiente argentino.

Publicado en mayo de 2026, Yendo Rápido a Ningún Lugar reúne diez canciones atravesadas por una reflexión sobre el paso del tiempo, los vínculos y las transformaciones que acompañan el crecimiento. Los recuerdos, las contradicciones y una mirada más abierta sobre el propio recorrido aparecen como algunos de los ejes de un álbum que propone un balance personal y colectivo, sin necesidad de encontrar respuestas definitivas.

La banda vive un gran presente.

En lo musical, Bestia Bebé conserva el espíritu de barrio, la épica de las pequeñas historias y las melodías directas que caracterizan sus composiciones. Sin embargo, esta vez incorpora nuevos recursos y texturas: baterías electrónicas, teclados con mayor protagonismo, samples y arreglos inesperados que expanden su universo sonoro. El resultado es un trabajo que explora otros caminos sin abandonar la esencia de la banda.

El álbum fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo, en Buenos Aires. A lo largo de sus diez canciones, el grupo encuentra inspiración en la vida cotidiana y en esas situaciones aparentemente simples que, con el paso del tiempo, adquieren nuevos significados.

Formada en 2012 en el barrio porteño de Boedo, Bestia Bebé está integrada por Tom Quintans (voz y guitarra), Polaco Ocorso (batería), Chicho Guisolfi (bajo) y Marki Canosa (guitarra). Con más de una década de recorrido, construyó una identidad propia dentro de la escena independiente, a partir de canciones que combinan costumbrismo, amistad, guitarras eléctricas y melodías contagiosas. Después de Vamos a Destruir (2023) y de la publicación de un álbum en vivo registrado en Buenos Aires en 2025, el nuevo trabajo marca otro capítulo en su evolución artística.