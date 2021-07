En qué anda Sara Hebe: "No quiero repetirme y seguir escribiendo sobre las mismas cosas"

La artista se prepara para lanzar su nuevo álbum en este 2021. Conocé qué músicos la inspiran, por qué cree que L- Gante es un político y qué le diría hoy a Alberto Fernández y Mauricio Macri.

La histórika Sara Hebe le da el visto bueno a la movida urbana argentina que hoy suena en todos lados, desde a L-Gante hasta a Nathy Peluso. Admite que estos sonidos la inspiran en sus nuevas creaciones. No piensa repetirse, pero tampoco nunca callarse cuando algo le parece injusto.

Aprovechó la cuarentena para seguir escribiendo canciones, "produciendo en una especie de inercia por ahí, de seguir haciendo pero sin poder tocar". Como dice en Pikete Cultural, hoy sus mayores deseos están en el poder salir a bailar, ir a la plaza y dar recitales sin restricciones y sin policía.

¿Próximas misiones? Su nuevo disco que saldrá en noviembre de este año, más clubero y electrónico, con algunos flashbacks de "la Sara de antes", como les gusta apodarla a algunxs. También planea poder hacer una gira en México y Bolivia. Mientras tanto, Sara sigue sacando la música que le nace, porque para ella "tenés que hacer canciones que te gusten a vos, porque sino no le van a gustar a nadie”.

-En tus últimos temas que sacaste como Refix o Sal Fina noto que estás yendo más por los sonidos electrónicos, también mucho autotune. ¿Tenes alguna inspiración ahí dando vueltas?

-Me gusta todo lo nuevo, todo tiene efectos copados y tune. No quiero repetirme y no voy a hacer siempre las mismas fórmulas. Soy muy permeable con todo lo que pasa y todo lo que escucho.

-Veo algunos comentarios que hacen mención a “la otra Sara”, como a la Sara de antes. Vos en alguna entrevista dijiste que tal vez antes hacías temas más “arriesgados”, o más contestatarios diría yo. Para vos, ¿hay "otra Sara Hebe"?

-Imaginate si fuese la misma exactamente tendría que haberme quedado en esa edad por una cuestión lógica temporal y es imposible. Menos mal que no soy la misma porque sino estaríamos en una película de terror en donde no hubiese pasado el tiempo. Si dije que mis letras eran más arriesgadas, no sé si ahora pienso eso, tal vez sí más explicitas como decís vos. No voy a seguir haciendo lo mismo y escribiendo sobre las mismas cosas. No voy a repetirlo, se vaciaría de sentido. Pero esas canciones las sigo cantando, están vivas.

-¿Sentís que el ser explícita a la hora de repudiar injusticias te cierra puertas?

-Desde que hago música, escribo y canto en un contexto de libertad de expresión. Nunca viví censura, pero creo que sí el capitalismo tiene modelos y paradigmas, como matrices en donde si vos encajás más, por ahí tenés más posibilidades de estar en tal o cual circuito. Seguramente si respondes más a alguna hegemonía entrás mejor en un circuito comercial en el que estoy, porque no considero que yo esté en un margen underground pero bueno, tampoco estoy en un mainstream ultra top.

-A veces pasa que las mismas plataformas te censuran sea por las letras o el videoclip...

-Eso es increíble. Algo había visto con Teta, una de mis últimas canciones, que no tenía tanta visibilidad por algo que quizás tiene que ver con lo que decís. Es absurdo porque la mayoría de las canciones que escuchamos hoy hablan de sexo y está buenísimo que así sea. Pero entonces, ¿cómo mierda es la movida? ¿Algunas son censuradas y otras no?

Ping Pong

Qué piensa Sara Hebe de la música mainstream actual, por qué considera que debe regularizarse la prostitución y qué le diría Mauricio Macri y Alberto Fernández si los tuviera en frente. ¿Su político favorito? L-Gante, enterate por qué.

Sabías qué...

Sara Hebe fue protagonista de Expansivas, una película argentina del director Ramiro García Bogliano que se presentó en el BAFICI y hoy está disponible en CineAR. “Me encantaría volver a hacer una peli”, admitió a este medio. Atentxs directores/as.

Si no conoces su música, Sara Hebe recomienda que arranques escuchando REFIX.