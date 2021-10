Emmanuel Carrère: "Cuanto más tiempo pasa, cada vez hay más riesgo de autocensurarse"

El escritor francés Emmanuel Carrère dio una conferencia de prensa en Oviedo, adonde acaba de llegar para recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 -dotado con 50 mil euros- en la que celebró no haber caído hasta el momento en la autocensura pero advirtió: "Cuanto más tiempo pasa, cada vez hay más riesgo de tener que hacerlo".

Las declaraciones de esta irreverente figura, autor de libros como "El adversario", "Limonov" y "De vidas ajenas", se hicieron eco en los medios de prensa españoles, mientras se aguarda que esta noche brinde el discurso de agradecimiento en una ceremonia presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor.

"Me parece que hasta el momento no lo he hecho... no, en ningún momento. Pero creo que, cuanto más pasa el tiempo, más se plantea el riesgo de tener que hacerlo. Es verdad que hay muchos juicios hechos por grandes escritores, por grandes pensadores, que hoy en día se condenarían. La verdad es que, hasta el momento, no me he encontrado en la situación de tener que tener cuidado", aseguró el destacado narrador galo, también novelista, ensayista, crítico cinematográfico, documentalista y cineasta.

Además, admitió que en su última publicación, la autobiográfica "Yoga" (Anagrama), aparecían aspectos en los que "a lo mejor debería haber sido más prudente", indicó en referencia a verse obligado a retirar algunos extractos al no obtener el consentimiento de su exmujer, Hélène Devynck, para salir mencionada. La polémica surgida con ella, quien le acusó de mentir en el libro, lo dejó incluso sin chances de obtener el premio Goncourt.

El contrato que entonces firmó con su exesposa -señaló- "seguramente" no lo publicará nunca dado que prefiere "pasar página" de ese proceso, aseguró Carrère, quien es el segundo escritor en lengua francesa galardonado con el Princesa de Asturias de las Letras.

"Existe una categoría de gente que aspira a la unidad, que toda su vida sólo aspira a eso. Yo, sin embargo, soy una persona muy dividida. Ese fue un poco el tema del libro, la manera en la que podemos aspirar a esa unidad pese, y también, gracias a nuestras divisiones, que son el sino del ser humano", dijo sobre su último libro uno de los últimos premiados en llegar a Oviedo, aunque es uno de los que más expectativa ha generado.

Actualmente, y durante los próximos 10 meses, Carrère está cubriendo el juicio de Bataclan por los atentados terroristas en la sala de teatro de París, perpetrados el 13 de noviembre de 2015 por suicidas islamistas y en los que murieron 130 personas y 415 resultaron heridas. El escritor lo está cubriendo en la capital francesa y cada semana publica una crónica del proceso.

"Es una actividad de dedicación plena. Es más que un proyecto, es una actividad que seguramente dará lugar a un libro, pero no tengo por qué decidirlo inmediatamente, ya veremos. Un juicio es una dramaturgia muy fuerte, algo incluso adictivo. Los cronistas judiciales, los periodistas que siguen los juicios no cambiarían su actividad por nada del mundo", sostuvo en la conferencia.

Al ser consultado acerca de la pandemia como material creativo, el francés opinó que, para él, "no está a la orden del día, pero está claro que es un reto para todos los que quieren hacer una representación realista del mundo y la realidad. Todavía no ha salido ninguna película, ninguna novela, ninguna obra artística, pero seguramente llegará, un acontecimiento mundial de este tipo en algún momento se representará".

Con información de Télam