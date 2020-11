La grieta política también divide a las celebrities más famosas de Hollywood.

Si las elecciones de Estados Unidos se definiesen con los votos de las celebrities de Hollywood, Joe Biden ya hubiese asumido como Presidente de los Estados Unidos. Aún así, hay una porción de famosos que bancan al infame Donald Trump y no temen en salir a militarlo en sus redes sociales. En horas decisivas para la región, un repaso de cómo votaron algunas de las figuras más populares de la música, el cine y la televisión.

Famosos que votaron a Joe Biden

Lady Gaga

Lady Gaga fue una de las artistas más involucradas en la campaña de Biden, acompañándolo en un acto institucional y prestando su imagen en decenas de fotografías amistosas en donde apoya al candidato demócrata. "Voten contra Trump. Estas elecciones no son una cuestión superficial, sino de personas", proclamaba la actriz de "A Star is Born", que también actuó y cantó en el evento sus hits "Shallow", "You and I" y "Born This Way".

Dwayne "The Rock" Johnson

El actor y luchador de la WWE Dwayne "The Rock" Johnson, se entrevistó con Biden y Harris desde su casa para charlar sobre algunos asuntos relacionados con la campaña. "Soy muy fan de todas tus películas, desde Fast and Furious hasta Jumanji", anunciaba Kamala Harris en el video.

Jennifer Aniston

"He votado por Joe Biden y Kamala Harris. "He depositado mi papeleta, y lo he hecho pronto. He votado por ellos porque ahora mismo este país está más dividido que nunca. Ahora mismo, unos pocos hombres en lugares de poder están decidiendo lo que las mujeres pueden y no pueden hacer con sus cuerpos", escribió, en sus redes sociales, en un fuerte apoyo por el democráta.

Y agregó: "Nuestro actual presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Ha ignorado publicamente la ciencia en repetidas ocasiones, además, y demasiada gente ha perdido la vida. Les pido que consideren realmente quién va a salir más perjudicado de estas elecciones si seguimos en el mismo camino que hasta ahora... sus hijas, la comunidad LGBTQ+, nuestros hermanos y hermanas negras, los ancianos con problemas de salud, y tus futuros hijos y nietos (que tendrán la tarea de salvar un planeta que nuestros líderes se resisten a creer que estamos destrozando)".

Cher

Desde febrero, la mítica diva del pop Cher mostró su apoyo por Joe Biden con tuits y publicaciones en su Instagram oficial."Qué hombre tan bueno, sabio y amable eres, no te daré la espalda ahora que estás sufriendo. Muchas veces en mi vida la gente ha dicho: 'No tiene talento, es demasiado vieja para las películas, la música, el escenario. ¡No te rindas, Joe!", expresó, meses atrás.

Famosos que votaron a Donald Trump

Jon Voight

El papá de Angelina Jolie no votó a Joe Biden como su hija. Militante republicano, el actor se mostró en reiteradas ocasiones junto a Donald Trump en mitines políticos y actos. "Es el indicado para levantar a los Estados Unidos", manifestó en un reciente spot en apoyo a la reelección del actual Presidente.

50 Cent

El rapero 50 Cent se desvinculó totalmente del 62% que aseguraron que no les gusta Donald Trump con un violento mensaje: “Estás fuera de tu p*** juicio. ¡Vota por Trump!”.

Chuck Norris

El popular héroe de acción Chuck Norris es un reconocido militante republicano que más de una vez apoyó a Donald Trump. Además, es un férreo impulsor de la portación personal de armas en Estados Unidos, una política muy discutida en el territorio.