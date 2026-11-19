Divididos sorprendió con un anuncio a través de sus cuentas oficiales. Después de generar intriga en redes sociales, la aplanadora del rock confirmó que dará comienzo a una gira sinfónica. El trio tocará clásicos como "El 38", "Spaghetti del rock" y "Ala delta", pero esta vez junto a una orquesta de 60 músicos.

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El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde revelaron el misterio que venían anticipando con diferentes publicaciones. "¡Se develó el misterio! ¡¡¡Divididos Sinfónico!!!", escribieron, y confirmaron que el proyecto tendrá su primera presentación el próximo 27 de marzo en el Anfiteatro de Rosario.

Divididos comenzará un gira sinfónica. Foto: Instagram

Se trata de un nuevo desafío para el grupo, que se animará a reinterpretar su repertorio con arreglos orquestales y una formación de músicos clásica. Se trata de un formato inédito para Divididos, que buscará llevar la potencia de sus canciones a una experiencia sonora diferente, con la combinación de guitarras, bajo, batería y una orquesta sinfónica.

Cuándo y dónde toca Divididos Sinfónico

El primer concierto de Divididos Sinfónico será el 27 de marzo en el Anfiteatro de Rosario. Por el momento, la banda no anunció nuevas fechas, aunque adelantó que próximamente comunicará cómo continuará la gira. Las entradas para este primer espectáculo estarán disponibles desde este viernes 20 de noviembre a las 12, según informaron en su publicación. "¡Será otra experiencia inolvidable!", anticiparon desde la banda.

La historia de Ala delta, el clásico de Divididos

"Ala delta" forma parte de Acariciando lo áspero, el segundo disco de estudio de la banda, publicado en 1991. Según cuenta la historia, la canción nació de una imagen que Ricardo Mollo vio durante un viaje en micro. Al costado de la ruta había una Virgen cuyo manto formaba un triángulo sobre su cabeza. Esa escena le recordó a un ala delta y fue el punto de partida de este clásico del rock. Pero además, Mollo se lo dedicó a Érica García, quien era por entonces su pareja y con quien mantuvo una relación durante diez años.