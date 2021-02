Monsters Inc en Disney+: Billy Cristal adelantó cómo será la secuela

El reconocido actor que prestó su voz para darle vida a Mike Wasowski dio detalles exclusivos sobre la secuela del éxito de PIXAR.

Al momento de su estreno, en 2001, "Monsters Inc" fue un hit imbatible del cine infantil y le aseguró a PIXAR una carrera de éxitos ininterrumpidos. En su versión original (hablada en inglés) la película juntó las voces de estrellas como Billy Cristal (Mike Wasowski), John Goodman (Sullivan), Steve Buscemi (Randall) y la leyenda del cine James Coburn (Sr Waternoose) para presentar el mundo laboral de los monstruos en una fábrica que se alimenta con los sustos de los niños. Fue tal el éxito que ya se está preparando una serie que funcionará como secuela directa. En este marco, el actor Billy Cristal adelantó detalles jugosos de lo que tendrá estreno directo en la plataforma Disney+.

Luego de una precuela fallida, "Monsters University" (2013), que contó como Mike y Sully se conocieron, PIXAR decidió no bajar los brazos y darle una oportunidad más a la dupla más famosa de la firma luego de Woody y Buzz Lightyear (Toy Story). "Monsters at Work" (Monstruos en el trabajo) será el título de la serie que se estrenará en la plataforma de contenidos Disney+ y ya confirmó a Billy Cristal y John Goodman para retomar sus personajes. Aunque se preveía su estreno para el 2020, la pandemia de coronavirus frustró los planes de la compañía y retrasó la salida del show que, posiblemente, vea la luz en algún momento del 2021.

En una reciente entrevista con el portal Collider, Crystal adelantó algunos detalles sobre la trama aunque sin dar muchas precisiones, contribuyendo a generar suspenso y expectativa en los fans de "Monsters Inc" que se vieron decepcionados con "Monsters University". "El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que terminara 'Monsters, Inc'. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales con algunos actores de voz geniales", adelantó el actor de la recordada "Cuando Harry conoció a Sally".

Y sumó que ya grabaron varios episodios y que la historia no será episódica sino que mantendrá una narración continua, mientras que muchos de sus episodios podrían tener una duración cercana a los 30 minutos. Para la serie regresan Bob Peterson (Roz), John Ratzenberger (Yeti) y Jennifer Tilly (Celia) y habrá nuevos personajes. La trama de "Monsters at Work" contará la historia de Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un talentoso mecánico de la Fábrica Monsters Inc. que sueña con trabajar en el Piso de Risas junto a Mike y Sulley.