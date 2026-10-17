Diego Presa invita a mirar el mundo con otros ojos en Otra visión del monte.

Hay canciones que cuentan historias y otras que abren puertas a mundos que, aunque estaban ahí, todavía no habíamos aprendido a mirar. En Otra visión del monte, Diego Presa apuesta por esa segunda posibilidad: encontrar en lo cotidiano una dimensión misteriosa, transformar las preguntas existenciales en poesía y hacer de la música un espacio de contemplación. El cantautor uruguayo llegará a Buenos Aires para presentar su nuevo álbum el viernes 30 de octubre, a las 22:30, en Hasta Trilce.

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Con más de dos décadas de trayectoria, Presa construyó una identidad artística que se mueve entre la canción de autor, la poesía y la exploración sonora. Su obra encuentra raíces en la tradición musical uruguaya, con ecos de Alfredo Zitarrosa, Eduardo Darnauchans y Jaime Roos, pero también dialoga con la profundidad de figuras como Leonard Cohen. Lejos de quedarse en la nostalgia, el músico toma esas influencias como punto de partida para desarrollar un lenguaje propio, íntimo y contemporáneo.

En su nuevo trabajo, esa búsqueda alcanza una expresión especialmente madura. Otra visión del monte reúne diez canciones en las que conviven el amor, el deseo, la memoria, la espiritualidad y la incertidumbre. A través de imágenes sugerentes y versos que dejan espacio para la interpretación, Presa propone un viaje en el que los límites entre la realidad y los sueños se vuelven difusos.

El álbum incluye títulos como “El espacio”, “Santos lugares”, “Piedra y lava”, “Ulises vuelve a partir”, “El fuego que prendimos” y “Al filo de la medianoche”. Cada pieza forma parte de un paisaje emocional en el que una escena cotidiana puede adquirir un sentido inesperado y una pregunta sin respuesta convertirse en el corazón de una canción.

Un universo sonoro entre la raíz y la experimentación

Grabado en Buenos Aires entre febrero y julio de 2026, Otra visión del monte fue producido artísticamente por Ahmed Isa Juan Ravioli, quien también estuvo a cargo de la grabación y la edición. Su trabajo amplía el universo de Presa a través de una instrumentación que combina guitarras criollas y folk, guitarrón, violín, viola y contrabajo con timbres menos habituales, como el buzuki, el baglamás griego, el acordeón, el ukelele y el arpa de boca.

El resultado acompaña el carácter contemplativo de las composiciones sin quitarles profundidad ni movimiento. Las cuerdas, los bordoneos y las texturas instrumentales construyen una atmósfera envolvente, a veces nocturna, en la que la voz ocupa un lugar central. La producción no busca imponerse sobre las canciones, sino ampliar sus matices y crear un espacio donde cada instrumento contribuya a la narrativa.

La presentación en vivo será una oportunidad para trasladar ese universo al escenario. Presa estará acompañado por Nahuel Roht, en guitarra criolla y guitarrón; Federico Terranova, en violín y viola; y Ahmed Isa Juan Ravioli, quien desplegará una variedad de instrumentos de cuerda y percusión melódica. Una formación que permitirá recrear los arreglos del disco y explorar sus distintas capas sonoras.