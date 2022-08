Casi Humanos, un golpe de realidad en forma de comedia satírica

La obra pone sobre la mesa la hipocresía de una sociedad que coarta la esencia de los individuos.

Casi Humanos es una comedia que satiriza la hipocresía de la sociedad y cómo ésta logra coartar las libertades de las personas con sus pautas. Julián Belleggia, Ángel Blanco y Miriam Fontes ponen piel a diferentes personajes en esta obra que pone sobre la mesa las miserias que suelen pasar desapercibidas en la vorágine impuesta por el orden social.

La inteligente utilización de los objetos escénicos posibilitan un desarrollo fluido de una trama que va y viene en el tiempo; pocos elementos ocupan muchos roles en esta pieza dirigida y creada por Vanina Szlatyner. Los tres actores dejan todo en el escenario, con interpretaciones a distintas personalidades que varían según la necesidad del hilo argumental de la obra. Los aspectos más íntimos de las psiquis de esos personajes son expuestos al público, artísticamente incomodado por las verdades que le son develadas sobre sus propias vidas. Los ingeniosos remates de los personajes y la comicidad de los actores hacen que la gente ría cada cinco minutos, a pesar de los ásperos tópicos que la obra aborda.

La palabra de Vanina Szlatyner

¿Cómo surgió la idea de hacer esta crítica social?

- Siempre me sentí atraída por ese tipo de interrogantes con respecto al rol que ocupamos en esta sociedad: la necesidad de convertirnos en otras personas para poder ser parte, no sentirnos tan solos; esconder nuestras miserias para parecer “normales”, la adaptación como método de salvación. Cuando Julián Belleggia y Ángel Blanco me convocan empezamos a trabajar estos temas en conjunto, nuestro objetivo no era hacer una bajada de línea de cómo debería actuar la sociedad, sino formular interrogantes. Empezamos preguntándonos: "¿Qué queríamos, qué nos pasaba, a qué le temíamos, que imaginábamos que podría pasar si fuésemos verdaderos, más sinceros ante la sociedad?" y de ahí empezó a aparecer Casi Humanos.

Ahí arrancamos. Vamos a plantear ¿qué pasaría si mostrásemos todo eso que ocultamos? Lo hicimos bajo la contención de un discurso poético teatral y no en la calle. Y fue así como cada uno de los actores empezó a encarnar estos personajes que dicen sus verdades sin filtro. Y bueno me senté a escribir fueron meses de escritura. Y fue un proceso muy interesante ponerle voz a estos monstruos con los cuales nos sentimos identificados también con sus miserias. No solamente nos repelen, los perdonamos porque sabemos que un poco de eso también somos nosotros.

¿Cómo fue trabajarlo desde lo escenográfico? Se nota que hubo una labor minuciosa en la utilización de los elementos.

- Bueno lo escenográfico arrancó con una imagen muy potente, paisajes apocalípticos, animales salvajes, encierros, zoológicos abandonados. Lo fui discutiendo, charlando con artistas amigos y Yaya Firpo finalmente fue quien me ayudó a cerrar esta idea de las jaulas. A simplificarlo. A volver esa imagen un símbolo que con sólo un elemento pueda construir esta idea de lo inhóspito, los animales sueltos, la libertad voraz. Y se convirtió en eso, esas jaulas que cuidan a los actores, los encierran pero los cuidan.

¿Cómo fue trabajar la interpretación de varios personajes por parte de cada actor?

- Fue un trabajo muy interesante. Cómo fue un proyecto tan charlado, dialogado y discutido previo al texto, cuando presento la obra terminada y empezamos a trabajar directamente poniéndole voz y cuerpo a cada personaje, los actores tenían un gran recorrido ya hecho. Y se sucedió todo muy orgánicamente.

¿Cómo definirías a Casi Humanos en pocas palabras?

- Casi Humanos es tratar de ver con ironía y humor a aquellos fantasmas-monstruos que llevamos dentro sin detenernos en lo que se supone políticamente correcto. Darles rienda suelta y disfrutar de todas las emociones que nos transmiten mientras transitan esa libertad. Poderlos abrazar, comprenderlos desde un lugar poético sin juzgarlos.

Ficha técnico artística