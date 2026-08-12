Tras cuatro años, Los Tipitos presentan su nuevo disco “Boludo”

Después de cuatro años sin publicar un nuevo álbum de estudio, Los Tipitos están listos para regresar con material inédito. La banda oriunda de Mar del Plata anunció que su próximo disco se llamará Boludo y llegará a las plataformas el próximo 20 de agosto.

El nuevo trabajo será el sucesor de Días por venir, publicado en 2022 y presentado en vivo durante 2023. Aquel álbum, el décimo disco de estudio del grupo, había sido grabado durante la pandemia y marcó una nueva etapa creativa para la banda.

Desde entonces, Los Tipitos mantuvieron una intensa actividad en vivo y atravesaron un período especialmente ligado a la celebración de su propia historia. En 2024 conmemoraron los 20 años de Armando Camaleón, uno de sus discos más importantes, con un show en el Gran Rex que contó con invitados como León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Benjamín Amadeo y Andrés Calamaro.

Durante esa etapa también publicaron nuevas versiones de algunas de sus canciones. Entre ellas estuvo Silencio junto a Andrés Calamaro, mientras que posteriormente retomaron Campanas en la noche junto a No Te Va Gustar.

Ahora, el foco vuelve a estar puesto en canciones nuevas. Antes del anuncio del álbum, la banda presentó los adelantos IA y Una Palabra, que anticipan el universo de Boludo: canciones que mantienen la identidad pop-rock del grupo y letras que buscan observar con cierta ironía y reflexión el mundo que los rodea.

El propio título del disco funciona como una declaración de intenciones. Según la presentación del álbum, las canciones giran alrededor de situaciones cotidianas y de una pregunta casi provocadora: si alguna vez será posible dejar de ser, en determinadas circunstancias, un “boludo”.

Una nueva etapa para Los Tipitos

El regreso discográfico llega después de un período en el que la banda combinó la celebración de su pasado con nuevos lanzamientos y presentaciones por distintas ciudades del país. En 2025 continuaron con una gira nacional en la que repasaron sus clásicos y las canciones de Días por venir.

La nueva formación que participa del proyecto está integrada por Walter Piancioli en pianos, guitarras y voz; Raúl Ruffino en guitarras y voz; Federico Bugallo en bajo y coros; y Martín González Puig en batería y coros. También participan Tomás Vigo en guitarra eléctrica y Pablo Guyot en teclados.

El lanzamiento de Boludo tendrá además su correlato sobre el escenario. Los Tipitos realizarán la presentación oficial del álbum el 14 de noviembre en el Teatro Coliseo, en Buenos Aires, con entradas a través de Ticketek.

Antes de esa fecha, la banda continuará con su agenda de shows: el 28 de agosto en San Miguel, el 29 en La Plata, el 16 de octubre en San Juan y el 17 de octubre en Mendoza.