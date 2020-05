A la espera del público real, se viene el primer estreno teatral online

La obra “La tortuga”, escrita y dirigida por Marcelo Allasino e interpretada por Matilde Campilongo, se estrenará online y en vivo este sábado a las 22 horas, con entradas en venta por la boletería virtual www.teatrouaifai.com y a la espera de su estreno con público en El Camarín de las Musas cuando el cese de la cuarentena lo permita.

En el unipersonal, una mujer de más de 50 años acaba de ser operada de un tumor en el útero y en su recuperación descubre las posibilidades que le ofrece internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces. El viaje de egresados a Bariloche, la película “Flashdance”, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue le abrirán la puerta a un pasado que -a fuerza de no haber sido superado- insiste en hacerse presente.

"Esta etapa de cuarentena nos ató a la soledad frente a nuestros dispositivos electrónicos para los ensayos, y descubrimos que podíamos ofrecer una nueva versión, con un inesperado punto de vista y que potencia el trabajo actoral de Matilde. Transformamos la incertidumbre y la imposibilidad en una inesperada oportunidad, gracias a la trama de la obra que nos permitió este experimento", expresó el director de la puesta, en un comunicado para la prensa.

“La tortuga” tiene asistencia de dirección de Cony Balsategui, música de Nico Diab, espacio e iluminación de Marcelo Allasino, vestuario de Julia Barreiro y Gustavo Mondino, objetos de Salvador Aleo y tendrá funciones online en vivo jueves y sábados a las 22 horas. En tiempos oscuros, la magia del teatro es un escape que alimenta el alma y ofrece de refugio generoso.