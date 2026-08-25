Cuántos hijos tiene Anuel AA y quiénes son sus madres

Emmanuel Gazmey Santiago, mundialmente conocido como Anuel AA, es uno de los exponentes más influyentes y polémicos de la música de género urbano. Al lado de su éxito en el trap y el reguetón, la vida amorosa del puertorriqueño ha captado de manera constante la atención del público. A lo largo de los años, el artista ha mantenido varias parejas sentimentales, protagonizando romances expuestos ante los medios, que con frecuencia se han transformado en intensos debates sobre su ámbito privado y personal.

Los hijos de Anuel AA y sus madres

Como fruto de varias etapas afectivas, Anuel AA ha formado una responsabilidad continua como padre de cuatro hijas:

Pablo Anuel Gazmey Cuevas: es el primogénito del cantante, nacido en 2013. Su madre es Astrid Cuevas, una empresaria puertorriqueña con quien el artista estuvo antes de alcanzar la fama internacional. Gianella Gazmey: nacida en junio de 2022. Es hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla, tras un breve encuentro en Estados Unidos. Cattleya Gazmey: llegó al mundo en marzo de 2023. Su madre es la cantante y figura pública dominicana Yailin La Más Viral, con quien Anuel estuvo casado. Emmaluna Gazmey: nació a principios de 2025. Su madre es la modelo e influencer venezolana Laury Saavedra.

Anuel AA junto a su hijo Pablo Gazmey Cuevas. (Crédito de foto: Anuel AA).

El rol paternal y la relación con sus exparejas

La presencia de Anuel AA en la vida de sus hijas ha estado marcada por altibajos, controversias y momentos de distanciamiento mediático. Con su primer hijo, Pablo, ha vivido etapas distantes a causa de su periodo en prisión y causas legales con Astrid Cuevas. Sin embargo, varias veces ha mostrado en público que busca estar presente en la vida de su hijo.

El caso de Gianella fue uno de los más mediáticos, ya que el trapero inicialmente negó su paternidad y mantuvo un tenso conflicto público con Melissa Vallecilla. Tras someterse a pruebas biológicas y con la llegada de Cattleya, Anuel rectificó su postura, reconoció legalmente a la niña. Por otro lado, la relación con Yailin, tras el divorcio, atravesó fuertes disputas mediáticas, lo que complicó el contacto constante con su hija.

A pesar de los roces y la complejidad de hacerse cargo sobre las dinámicas que implica tener distintas familias, Anuel AA ha dicho que busca construir una paternidad más madurar, buscando ofrecer cercanía y bienestar económico para todas sus hijas.