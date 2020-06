Amores, barbijos y mensajitos de Whatsapp: cómo vive la cuarentena Cecilia Roth

Nos conectamos por Zoom. Entrevistar a la distancia no es una experiencia fácil, lograr una conexión con el otre, hacerlo sentirse cómodx. Pasan los minutos y en la plataforma aparece el mensaje “Cecilia Roth quiere unirse a tu reunión”. Acepto. El saludo inicial, la alegría de vernos e interactuar se sobrepone a la realidad que impide que nos encontremos.

Un poco de eso habla “Amor de cuarentena”, la nueva experiencia a la que Roth le pone voz junto a otros cuatro actores y actrices. Ella toma un té, yo tengo un vaso con agua a mi lado. No lo agarro por temor a que se caiga el celular, única manera de seguir conectados.

- ¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Me sorprende el nivel de adaptación que estoy teniendo. Creo que es la única manera de llevar este período por lo cual trato de hacerlo lo mejor que se pueda. Tengo días más buenos que otros, pero siempre con la absoluta certeza que el aislamiento es la única manera para pasar este momento tan extraño e inédito en la historia de la humanidad.

- ¿La estás pasando sola?

No. Me acompañan mi hijo y su novia, quienes me dan un refreshing de juventud que me hace muy bien. Por suerte cada uno tiene su espacio como para poder tener momentos de intimidad y no sofocarnos, así como para juntarnos y comer o compartir charlas. El tiempo es totalmente circular para mí, no termino de entender dónde estamos. De hecho, tengo que tener un reloj para darme cuenta de qué hora es. Si a eso le sumás que ahora anochece más temprano, la confusión es mayor. Es terrible no saber en qué día estas.

- Vivimos como en la película “El día de la marmota”.

Pero con peligro. Trato de no caer en la repetición monótona de días y que cada uno tenga su identidad. Me cuesta la rutina porque en la vida de antes tenía muchas cosas para hacer. Siempre estaba rodando o haciendo teatro, era todo diferente. Es complejo buscar una pizca de diferencia entre cada día para, justamente, no volverme como los personajes de la película.

- ¿La cuarentena te cayó en medio de un rodaje?

Justo estaba esperando que empezaran los ensayos en el Teatro San Martín de “Bodas de Sangre”. Estaba muy emocionada porque por primera vez iba a trabajar en el teatro. Ilusionada. La obra la iba a dirigir Vivi Tellas, tenía un elenco maravilloso. Un proyectazo. Y bueno, pasaron cosas. Ahora está Jorge Telerman, la Ciudad, el país y todo el mundo esperando que esto se haga posible en algún momento.

También, estaba ansiosa por dos estrenos de cine acá en Argentina: una es “El Prófugo”, de Natalia Meta, con la que fuimos a Berlín, nos fue muy bien y esperábamos estrenarla en abril; la otra película es “Los crímenes de familia”, de Sebastián Schindel quien es autor de “El Hijo” y “El Patrón: Radiografía de un crimen”. Me alucinó su nivel de oscuridad, asusta filmando y fuera de la filmación también. Las sorpresas inesperadas de la vida quisieron que se retrasen estas dos historias.

- Bueno, pensemos que ahora hay más tiempo para explorar nuevos hobbies. ¿Descubriste alguno que no sabía que tenías durante este tiempo?

La verdad no descubrí ninguno. Lo que sí retomé es la escritura. Suelo escribir y ahora, con el tiempo, se potenció esta faceta. Después, estoy leyendo más, miro series y películas que tenía frenadas en el tiempo para verlas en algún momento.

- Hablemos un poco de “Amor de cuarentena”, el nuevo proyecto «teatral” por Whatsapp. Nunca vi una experiencia similar. ¿Cómo te llega la propuesta?

Me convocó Guillermo Cacace a este proyecto tan particular que no es cine ni teatro ni televisión. Es Whatsapp. Para acceder a “Amor de cuarentena” hay que meterse en la página web de Alternativa Teatral y buscar la obra. Cuando cliqueas para la opción obtener una entrada, lo curioso es que te saltan cinco actores posibles que pueden llevar adelante tu experiencia, aunque solo podés elegir a uno. Está Leo Sbaraglia, Jorge Marrale, Camila Sosa Villada, Dolores Fonzi y yo.

Ese actor que elegís te va a ir mandando durante catorce días audios, videos, canciones y fotos como si fuese un ex-amor tuyo que regresó a tu vida y hace mucho tiempo que no ves. Esto pasa mucho en cuarentena, ya que nos volvemos a vincular con amores antiguos, con amigos y amigas antiguas. Es una experiencia muy particular: la gente se relaciona con los actores y actrices como si fuesen antiguos romances de la vida. Es un viaje.

- ¿Cómo es el proceso de dirección virtual y creación?

Es un gran desafío que te dirijan desde un audio o una charla telefónica a la distancia. Cada uno tiene una forma diferente de interpretar a este ex-amor, la búsqueda de estos matices propios es lo hace que “Amor de cuarentena” sea totalmente diferente si la escuchas por mi voz, que por la de otro compañero.

Me gustaría recalcar que una parte de lo recaudado va para la “Casa del Teatro”, un hogar para actrices y actores mayores ubicado en un edificio hermoso, sobre Avenida Santa Fe. Abajo está el Teatro Regina, un espacio maravilloso.

- Quiero decirte que voy por la mitad de la experiencia con los mensajitos de Leonardo Sbaraglia y estoy enamoradísimo de él.

¡Mirá! Es que pasa eso, se estimula el amor. Yo estoy escuchando las voces de mis compañeros también y me estoy enamorando de todos.

- En esta charla de viejos amores en cuarentena, ¿te encontraste con alguno?

Me reencontré con muchos amigos y amigas con los que no hablaba mucho. Tengo un amigo que vive fuera de Argentina, con quien también hablo, que me cuenta cómo pasa su cuarentena. Es muy particular el hecho de recordar nuestra amistad, nuestra vida en común. Y con amores sí, también.

- Pienso en que complejo es ahora buscar una manera de relacionarnos de forma sexoafectiva. Volvimos a las aplicaciones y el sexting se puso de moda, ¿qué opinión te merece ello?

Ay, es totalmente distinto. Te voy a decir algo muy íntimo: me divertía mucho más cuando te podías encontrar y así y todo elegías esto como un juego, que ahora que es la única opción.

- Es un gran tema. En el medio me topé con el trailer de “Alice”, la nueva película de Guillermo Pfening y me llamó mucho la atención tu caracterización. ¿Quién es ella?

“Alice” es una película que está planteada que se estrene a finales de 2020 o en 2021. Como bien dijiste está dirigida por Guillermo Pfening, quien hace poco estuvo en la serie de HBO “Foodie Love” con Isabel Coixet, directora catalana. Alice es la madre de Guillermo. Es una historia muy particular, vean el trailer. No puedo contar más.

- En el terreno de la televisión, con la llegada de la cuarentena se dejó de hacer ficción nacional. Justo en ese período estrenaste la miniserie “Los Internacionales”. ¿Cómo ves la situación en el sector?

Con mucho susto. Vamos a ser los últimos en empezar a trabajar en esta “nueva realidad” que se viene. Es terrible pensar en que cuando se vuelva quizás los cines no estén llenos. Muchísimos actores y actrices argentinos están padeciendo enormemente la pandemia, se arreglan con lo poco que tienen o piden ayuda al Estado. Pienso que en algún momento todos vamos a estar así.

Habría una forma de generar ingresos si en los canales de aire se proyectasen ficciones argentinas y no latas extranjeras. De ser así, cobraríamos por propiedad de imagen en SAGAI, porque de todo lo que pasa por Youtube o Netflix no recibimos nada. Y es material que se repite y se repite, y al que acceden millones de personas.

- Al principio de la entrevista me contaste que estas pasando la cuarentena con tu hijo y su novia. ¿Cómo es la relación de cuarentena con Fito Paez, el papá?

Con distancia social. Ahora no sé que va a ocurrir con las salidas de los hijos de padres separados, por eso ayer fue a visitarlo. Con barbijo, lavándose las manos, con distancia social, y con todo el cuidado que se deben tener. Por otro lado, tenemos a mis padres que viven a tres cuadras de mi hogar, a quienes tenemos cerca para asistirlos.

- ¿Te imaginás cómo va a ser “la vuelta”, el día después en los cines y en los teatros?

Me imagino el día que podamos abrazarnos con la gente que queremos. Creo que al primer abrazo me largo a llorar. Va a ser muy fuerte a nivel emocional. Para todos, los fuertes y los no tan fuertes. Hay que permitirse estos ataques emocionales que pasan en cuarentena porque son los que nos permiten volver a ser creativos con maneras de pasar este momento.