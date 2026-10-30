Comics de terror para Halloween por editorial Moztros

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Si bien hace relativamente poco que Halloween se ha vuelto más popular en nuestro país, cada vez vemos más niños disfrazados en la calle que tocan las puertas de sus vecinos para preguntarles: “¿Truco o trato?”; y as fiestas nocturnas en pubs y boliches se multiplican cada 31c de octubre.

Globalización mediante y ganas de sumar más celebraciones, la Noche de Brujas, se ha vuelto una fecha para divertirse, disfrutar de dulces y participar en eventos espeluznantes. Pero si en tu caso te quedás en casa, con El Destape Web te sugerimos algunas lecturas comiqueras de la editorial Moztros, redistribuida en nuestro país por Ovni Press.

El sello Moztros nació en Barcelona (España) en el año 2021, con el objetivo de fusionar la pasión y la experiencia en la creación de novelas gráficas y manga de ediciones especiales. Aunque es una editorial relativamente joven, quienes participan en ella tienen una experiencia de 15 años en el rubro. La Editorial (mediante su sello Moztros Latam) llegó a Argentina de forma oficial en octubre de 2022, para trabajar de la mano con Ovni Press y llegar a todas las comiquerías de nuestro país.

Moztros se caracteriza principalmente por su amplio catálogo que apela a la creatividad con todo tipo de historias emocionantes y artísticamente impactantes, pero si algo se destaca del sello es su predilección por el horror, el misterio y el terror. Te presentamos algunas de las colecciones e historietas de la editorial perfectas para Halloween.

Razorblades. El libro del Horror. Volúmenes 1 y 2. Varios autores, con la coordinación de James Tynion IV. Editorial: Moztros.

Hay cosas pequeñas, delicadas y afiladas, que pueden cortarte, claramente, como una hojita de afeitar. Eso es la antología de Razorblades. Surgida durante la pandemia, como una idea original de hacer una revista periódica independiente del maestro del terror James Tynion IV, Moztros nos trae toda la locura del horror en su máxima expresión en dos volúmenes.

Razorblades reúne a algunos de los nombres más vanguardistas del género, tanto dibujantes como guionistas, para traernos relatos algunos más breves que otros en el que todo puede pasar. Desde cuerpos metidos en lavarropas a largas torturas, todo entremezclado con ilustraciones del mismísimo ultramundo y algunos relatos en prosa que se alternan con entrevistas a algunos de los mejores exponentes del horror como Scott Snyder y Gou Tanabé.

Creepshow. Volúmenes 1, 2 y 3. Varios Autores. Editorial: Moztros

¿Qué es eso que acecha en la oscuridad? ¿Quién se te acerca por la espalda? ¿Y por qué parece que la muerte se aproxima lentamente? Ah, claro, es... ¡Creepshow!

De la saga y franquicia iniciada con la película de película de terror antológica y comedia negra estadounidense de 1982, dirigida por George A. Romero y escrita por Stephen King, de sus secuelas y de la exitosa serie televisiva, Moztros nos trae una serie de relatos gráficos cortos y aterradores de la mano de los mejores talentos del miedo y del horror.

A través de un espeluznante anfitrión que introduce cada una de las historias, los 3 volúmenes proponen un viaje único e irrepetible por diversidad de personajes y paisajes. Se trata de historietas breves que no se guardan nada: desde un extraño ser que acecha en un cumpleaños infantil hasta el inframundo, entierros y relatos que ironizan y critican las redes sociales y los influencers; todo, en el marco de una atmósfera muy abrumadora y asfixiante.

Un dato curioso e interesante respecto de la colección: El volumen 3 de la antología nominada al premio Eisner.

Monstruos de Universal. Volúmenes: Drácula, La Momia, ¡El Monstruo de la Laguna Negra Vive! y Frankenstein. Varios autores. Editorial: Moztros.

Los artistas más importantes y reconocidos del cómic moderno se reúnen para resucitar a los clásicos monstruos más icónicos de Universal Pictures.

Los 4 volúmenes que ya se consiguen en nuestro país, son una serie de libros que engloba todas aquellas películas de Universal Pictures basadas en con diversos personajes fantásticos y clásicos del terror bien conocidos en la historia de la literatura u otros medios. Se trata de monstruos que hemos visto en filmes desde el cine mudo a principios del siglo XX, universo que incluso tuvo un resurgimiento, aunque un poco fallido en los últimos años.

Ice Cream Man. Volúmenes 1 al 10. Autores: Maxwell Prince, Martín Morazzo y Chris O´Halloran. Editorial Moztros.

La serie antológica ha llegado para cambiar para siempre la forma en la que se conciben los cómics con sus dispares historias autoconclusivas de horror, maravilla y redención. Cada una de las historias de los 10 volúmenes, presenta un nuevo reparto de personajes que lidian con sus propios cucuruchos de sufrimiento.

En la periferia, en su furgoneta en la que siempre se escucha alegre música, está siempre el heladero: un tejedor de historias. ¿Un repartidor de postres? ¿Acaso un amigo o quizá un enemigo? Dios y demonio, sin dudas un personaje que volumen a volmen se vuelve mas aterrador.