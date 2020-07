Tres ciclos de cine virtuales para disfrutar en casa

Para arrancar la semana con todas las pilas, El Destape te acerca tres propuestas de ciclos de cine en casa para que veas solo, con tu familia o con tu pareja. Cine argentino, westerns y una reconocida productora nacional que subió su trabajo más elogiado y cuestionado: "La Flor", de Mariano Llinás, una película de 14 horas de duración.

Cine Club CPAU

Dedicado a documentales (y algunas ficciones) relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo, el cineclub CPAU funcionó desde hace 7 años en el auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. El ciclo programado y coordinado por Ezequiel Hilbert desde 2012, se reformuló debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se presenta este 2020 en una versión online. La entrada es libre y gratuita y el público. Algunas películas requieren inscripción porque tienen cupo. ¿Dónde verlas?: http://ezequielhilbert.com.ar/index.php/cinecpau/

Programación para la cuarentena

Viernes 24 de julio a las 19 horas: Método Livingston

Viernes 7 de agosto a las 19 horas: Tudo é projeto

Viernes 21 de agosto a las 19 horas: Mundo Salamone

Viernes 4 de septiembre a las 19 horas: Puerto Madero I y II

La vuelta al Western en 25 films

Durante julio, Malba Cine presenta un ciclo online dedicado al western. Serán 25 films que recorren la historia del género desde sus inicios hasta su crepúsculo en los 70. Las películas se verán de manera gratuita por el canal de YouTube de Malba en los mismos días y horarios de las proyecciones presenciales y luego de su exhibición no se mantendrán en la plataforma.

Programación del jueves 23 de julio al domingo 26 de julio

JUEVES 23

19:00 Por las nubes, de Lynn Reynolds

21:00 La ley del más fuerte, de Raoul Walsh

23:00 El rostro impenetrable, de Marlon Brando

VIERNES 24

18:00 Odio contra odio, de Joseph H. Lewis

20:00 ¡Por la patria!, de Budd Boetticher

22:00 Flecha rota, de Delmer Daves

24:00 Ride in the Whirlwind, de Monte Hellman

SÁBADO 25

18:00 Las aventuras de Lucky Luke, de Morris & Goscinny

20:00 La ley del más fuerte, de Raoul Walsh

22:00 Ride in the Whirlwind, de Monte Hellman

24:00 Joe Cola Loca, de Oldrich Lipsky

DOMINGO 26

17:00 El rostro impenetrable, de Marlon Brando

20:00 Pueblo embrujado, de Edward Dmytryk

22:30 Los depravados, de Henry King

El Pampero Cine democratiza todos sus largometrajes

Si bien estrictamente no se trata de un ciclo de cine, no por eso es una alternativa menos valiosa. La prestigiosa productora El Pampero Cine subió a sus redes sociales por todo el período que dure la cuarentena toda su filmografía. Entre los valiosos títulos que allí se hallan están el documental "Balnearios" y las películas "La mujer de los perros" y "Historias extraordinarias". No obstante, el plato fuerte de la productora es la magnífica "La Flor", el largometraje de 14 horas dirigido por Mariano Llinás. Dividido en partes y totalmente gratuito ya es posible disfrutar de esta maravilla cinéfila.

Para más información sobre como acceder a las películas se puede consultar en las redes sociales de la productora ( Twitter https://twitter.com/ElPamperoCine y Facebook https://www.facebook.com/elpamperocine/timeline/)