Todo sobre Sniff, el nuevo thriller de Al Pacino, Danny de Vito, Helen Mirren y Morgan Freeman

Helen Mirren, Al Pacino, Morgan Freeman y Danny de Vito son las estrellas veteranas que protagonizarán Sniff, una oscura historia de drogas, sexo, dinero y asesinatos.

Helen Mirren, Al Pacino, Danny DeVito y Morgan Freeman se reunirán para protagonizar Sniff, un policial dirigido por Taylor Hackford que promete ser un regreso al cine negro tradicional, un género que quedó un poco olvidado.

La historia se basa en Joe Mulway (Freeman), un policía retirado que volverá al ruedo junto a su excompañero William Keys (DeVito). Juntos investigarán una comunidad controlada por el mafioso Harvey Stride (Pacino) y La Araña (Mirren) y descubrirán un submundo de sexo, drogas y asesinatos. El guión está a cargo de Tom Gray y está previsto que el rodaje comience a principios de 2022.

Para Hackford, que ha dirigido El abogado del diablo (1997), Ray (2004) y Parker (2013), es importante llevar a la pantalla un buen thriller policial, algo que todavía no ha hecho en su carrera. "Siempre he sido un gran fan de las películas de cine negro, pero realmente nunca he hecho ninguna. Bueno, hice Contra todo riesgo que era un remake de Retorno al pasado, una de las mejores películas del género", manifestó el cineasta en diálogo con Deadline.

Además, habló de la idea de este nuevo proyecto, que será promocionado en el Festival Internacional de Cine de Toronto que se llevará a cabo del 9 al 18 de septiembre. "Todo el concepto de establecer un cine negro en una comunidad de jubilados de alto nivel… están proliferando en todo Estados Unidos a medida que la generación del baby boom se jubila. Hay mucho dinero y la gente quiere vivir en un entorno hermoso. Esos están en los folletos, pero lo que hizo Tom Gray fue mostrar lo que acechaba debajo de la superficie", detalló.

En referencia al elenco, el cineasta es consciente de que cuenta con cuatro pesos pesados como para romper récords de taquillas y crear una película inolvidable. "Se trata de personas a las que conozco muy bien. Yo trabajé con Al y Helen, Danny es un amigo, y a Morgan lo traté varias veces, y siempre me habló sobre las ganas que tenía de trabajar con Helen. Entonces le dije que íbamos a intentar cumplirle ese sueño. Y por suerte, me alcanzó con leer la primera página del guion para comprender que ellos eran los nombres que mejor encajaban en este proyecto", señaló.

Por su parte Adam Goodman, uno de los productores del ambicioso film, explicó que espera poder presentarlo a fines del año que viene para satisfacer al público adulto: "Las audiencias adultas están muy desatendidas en este momento, y parece que hay una gran oportunidad aquí. Esta película puede reproducirse ampliamente, pero puede ser un evento real para esa comunidad. Realmente no hemos visto este tipo de elenco desde las películas de Ocean’s Eleven".