Samuel L. Jackson, cerca de convertirse en el presidente de Estados Unidos

El respetado actor de películas como Pulp Fiction, Jurassic Park y Django sin cadenas está detrás de un importante desafío que podría dar un vuelco en su carrera.

Samuel L. Jackson estrenó recientemente Secret Invasion, serie de Marvel y Disney+ y ya está negociando su próxima película, en la que podría interpretar al presidente de Estados Unidos. Los detalles del increíble filme que podría significar un importante desafío para el actor de éxitos como Pulp Fiction, Jurassic Park y Django sin cadenas, entre otros.

Según Deadline, Samuel L. Jackson está negociando su participación en The Beast, película escrita por Umair Aleem y que contará con James Madigan (Medal of Honor) como director. "El titulo de la película hace referencia a una limusina presidencial apodada La Bestia por el Servicio Secreto. El impenetrable tanque está equipado con granadas, escopetas, blindaje y protección contra balas y bombas. Cuando una milicia hostil no identificada coordina un golpe contra Estados Unidos, el presidente descubre el alcance de las capacidades de ataque clasificadas de La Bestia. Separado de su esposa, el presidente debe aprender a controlar a La Bestia para salvar su vida, la del agente del Servicio Secreto Taft y para salvar Estados Unidos", reza la sinopsis de la cinta.

Tal como señala el medio estadounidense, Joel Kinnaman, conocido por su papel de Rick Flag en Suicide Squad, también está en negociaciones para el rol de Taft. La película cerró un acuerdo provisional con el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) desde antes del inicio de la huelga y, tal como apunta Deadline, ya inició su preproducción. Keith Kjarval, Fifth Season, John Logan Pierson y Peter Berg producen el filme.

Cuál es la otra película de Samuel L. Jackson en la que interpretó al presidente de Estados Unidos

The Beast no será la primera película en la que Jackson interpreta al presidente. Anteriormente, ya asumió este rol en Big Game, cinta finlandesa lanzada en 2015 y dirigida por Jalmari Helander que seguía la rocambolesca aventura del inquilino de la Casa Blanca cuando, después de que el Air Force One sea derribado por unos terroristas, tiene que sobrevivir en un inhóspito paraje helado escandinavo.

Además de The Beast, Jackson estará próximamente en The Marvels (estreno el 9 de noviembre de 2023), Argylle (2 de febrero de 2024) junto a Henry Cavill, John Cena y Bryce Dallas Howard, El arte de matar (sin fecha de estreno en Argentina) con Uma Thurman; The Piano Lesson, Last Meal y Damaged.

Con información de Europa Press.