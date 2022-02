Robert Pattinson confirma que el final de The Batman prepara la secuela

Falta un mes para el estreno de The Batman, largometraje de Matt Reeves con Robert Pattinson en la piel del justiciero de Ciudad Gótica, y trascendieron los planes de extender la franquicia en caso de que esta sea un éxito.

The Batman, de Matt Reeves, abrirá un nuevo universo en torno al justiciero de Ciudad Gótica.

El final de The Batman, la nueva adaptación del caballero oscuro que dirige Matt Reeves, dejará el terreno preparado para su secuela. Así lo confirmó Robert Pattinson, protagonista del filme que llegará a los cines el próximo 3 de marzo.

En una entrevista concedida a Games Radar, el actor británico adelantó que el desenlace del filme establece las bases la que será la siguiente aventura cinematográfica de esta nueva versión de Bruce Wayne. "Es una historia de Batman muy, muy insólita, y casi me parece más complicado imaginar que después sea una saga. Quiero decir, siempre tienen esa pequeña parte al final, que es como: '... ¡Y próximamente!' Pero aparte de eso, se trata de algo sorprendentemente personal. Creo que la gente se asombrará de lo diferente que es", explicó Pattinson.

Y si bien aún no hay confirmación oficial de la secuela de The Batman por parte de Warner Bros. no sería de extrañar que planeen una segunda entrega, puesto que, además, HBO Max, tiene en marcha dos spin-offs de la película. Se trata de dos series de televisión, una centrada en el Pingüino de Colin Farrell y otra, titulada Gotham PD, que será una precuela de la película de Reeves y que estará ambientada en el año uno de Batman.

Con Robert Pattinson como Bruce Wayne, The Batman abordará el segundo año del caballero oscuro luchando contra el crimen en Gotham, donde tendrá que hacer frente a una nueva amenaza, el turbador Enigma que desata una oleada de crueles crímenes y amenaza a las élites de la ciudad y destapar las mentiras del pasado de la familia Wayne. Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Peter Sarsgaard como el fiscal Gil Colson, el mencionado Colin Farrell como Pingüino y Jeffrey Wright como el comisario Gordon completan el reparto de la película dirigida por Matt Reeves.

Por otro lado, durante una entrevista a Total Film el protagonista de la saga Crepúsculo explicó que le lo que le atrajo del personaje es precisamente lo peculiar que resulta este superhéroe. "Evidentemente es la joya de la corona, de entre los papeles que realmente puedes conseguir como actor. Pero nunca pensé que estuviera cerca de hacerlo, y especialmente con los otros personajes que me atraían en ese momento. Incluso mis agentes decían: 'Oh, es interesante. Creía que sólo querías interpretar a auténticos chiflados'. Y yo decía: ¡'Es un bicho raro'!", aseguró.