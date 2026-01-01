Primer jueves de estrenos de 2026: qué películas llegan a los cines.

Cada jueves llegan nuevas películas a los cines del mundo, y Argentina no es la excepción. En este sentido, este primer jueves de estreno coincide con el primer día del 2026, en el que muchas películas dirán presente en las salas del país. A continuación te compartimos cuáles son las películas que llegan este primer jueves de estreno de 2026 y de qué tratan.

Estrenos del jueves 1ro de enero de 2026: las películas que llegan a los cines

Vale aclarar que los estrenos a los que nos referimos son únicamente en salas de cines. En lo que respecta a plataformas de streaming, Netflix, por ejemplo, vive la sensación del último capítulo de Stranger Things. A continuación te detallamos los estrenos de películas en cines para este jueves 1ro de enero de 2026:

El cine argentino tiene su estreno con Saint Catherine.

Song Sung Blue: drama biográfico musical escrita, coproducida y dirigida por Craig Brewer. Está basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs. Narra la historia de dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.

drama biográfico musical escrita, coproducida y dirigida por Craig Brewer. Está basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs. Narra la historia de dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños. Kiss of the Spider Woman: drama musical, escrita y dirigida por Bill Condon. Se trata de una adaptación cinematográfica del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig. Ambientada en una prisión argentina en 1981, durante el período de terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, Luis Molina, un peluquero gay, cumple una condena de ocho años por presunta corrupción de un menor. Para escapar de los horrores de su encarcelamiento, Molina imagina películas protagonizadas por una actriz de la pantalla clásica llamada Aurora, incluyendo un papel de la mujer araña, que mata a su presa con un beso. La vida de Molina da un vuelco cuando un militante marxista, Valentín Arregui Paz, es llevado a su celda, y ambos forman un improbable vínculo.

drama musical, escrita y dirigida por Bill Condon. Se trata de una adaptación cinematográfica del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig. Ambientada en una prisión argentina en 1981, durante el período de terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, Luis Molina, un peluquero gay, cumple una condena de ocho años por presunta corrupción de un menor. Para escapar de los horrores de su encarcelamiento, Molina imagina películas protagonizadas por una actriz de la pantalla clásica llamada Aurora, incluyendo un papel de la mujer araña, que mata a su presa con un beso. La vida de Molina da un vuelco cuando un militante marxista, Valentín Arregui Paz, es llevado a su celda, y ambos forman un improbable vínculo. Rental Family: ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual, trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. Dirigida por Hikari y protagonizada por Brendan Fraser.

ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual, trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. Dirigida por Hikari y protagonizada por Brendan Fraser. PRIMATE: unas vacaciones tropicales salen mal cuando el chimpancé adoptado por una familia, llamado Ben, de repente se vuelve violento debido a la mordedura de un animal rabioso. Dirigida y coescrita por Johannes Roberts, está protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur.