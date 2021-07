¿Por qué Fox no quería a Will Smith en Día de la Independencia?

Roland Emmerich, director de la película, reveló que la productora tenía reparos en incluir al actor en la mega producción.

La razón por la que Fox no quería a Will Smith en Día de la Independencia.

La razón por la que Fox no quería a Will Smith en Día de la Independencia.

Esta semana se cumplen 25 años del estreno de Día de la Independencia, la mega producción de Hollywood que revolucionó el cine con sus efectos VFX y la historia de una invasión extraterrestre en Estados Unidos. La cinta protagonizada por Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum, dirigida por Roland Emmerich, no iba a contar en primera instancia con el popular actor afroamericano por rechazo de la productora Fox.

En una entrevista reciente, Emmerich confesó: "El único personaje que teníamos en mente desde el primer día era Jeff Goldblum". Y, al parecer, la opción de Smith para el capitán Steven Hiller llegó mucho más adelante: "Ethan Hawke también estaba en nuestra lista, pero pensé que era demasiado joven".

"No nos gusta Will Smith. No está probado. No trabaja en mercados internacionales", sentenciaron desde Fox, bajándole el pulgar al actor que ya había saltado a la fama por El Príncipe del Rap. La verdadera razón por la que la productora no quería a Smith escondía un significado racista y el guionista Dean Devlin recordó lo duro que fue el proceso para convencerlos.

"Si eligen un negro para este papel, van a matar la taquilla extranjera. Roland realmente defendió a Will y finalmente ganamos esa guerra", expresó Devlin. Finalmente, la película resultó ser uno de los éxitos más grandes en la historia del cine y catapultó a Will Smith como una figura estelar de Hollywood.

"No más muffins de medianoche": Will Smith mostró el impacto de la cuarentena en su estado físico

El aumento de peso es uno de los efectos colaterales que trae la cuarentena en casa debido a la alteración de las rutinas diarias, el desorden alimentario y el sedentarismo que se adopta estando todo el día aislado. Y una de las tantas víctimas de ello fue el popular actor de Hollywood Will Smith que sorprendió a sus fanáticos con imágenes del rotundo cambio de su estado físico. "No más muffins de medianoche", sentenció, dando a entender que necesita hacer un cambio urgente en su alimentación.

A orillas de una laguna, en campera deportiva, torso desnudo y calzoncillos, la celebridad de 52 dejó fotografiarse con una voluminosa panza crecida, en disonancia al estado físico con que se lo veía habitualmente. "Voy a ser sincero con todos ustedes: estoy en la peor forma física de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram, desahogándose y sin utilizar los famosos filtros de reducción de grasa corporal que muchos famosos aplican en las publicaciones de redes sociales.