Oscars 2026: Belén fue elegida como película que representará a Argentina.

El cine argentino ya tiene su película representante con las que buscará llegar a los premios Oscar 2026, la máxima fiesta de la industria cinematográfica que se celebrará el próximo 15 de marzo del 2026. Se trata de Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la audaz abogada que lo arriesga todo para llevar su controvertido caso, que sentará precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la difícil situación de Julieta se convierte en un punto crítico en la batalla contra un sistema legal conservador, lo que genera una oleada de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Cuáles eran las otras 3 precandidatas

Las otras 3 películas precandidatas eran Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli), Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat) y La mujer de la fila (Benjamín Ávila). La actriz Graciela Borges fue la encargada de leer el sobre con la película elegida para representar a Argentina en la carrera por los Premios Oscar.

Belén también será la representante de Argentina en los Premios Goya. que se entregarán el próximo 28 de febrero de 2026, en Barcelona. La decisión se llevó a cabo tras la votación de los 500 integrantes de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.

La carrera hacia los Oscars 2026: cuándo se anuncian las nominadas a Mejor Película Internacional

Tras la noticia, la película de Dolores Fonzi empieza su recorrido entre los 15 filmes internacionales que buscan integrar la lista de precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional. La fecha límite para la presentación es el 1 de octubre. El próximo 16 de diciembre se conocerán las 15 películas finalistas y si Belén pasa esta instancia, el 22 de enero de 2026 será cuando se anuncien las cinco películas nominadas en la terna.