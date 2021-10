Nuevas imágenes de Indiana Jones 5 confirman una teoría de los fans

Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge protagonizan las nuevas imágenes de las filmaciones de la próxima aventura de Indy, que ya dieron mucho que hablar en redes sociales.

Indiana Jones 5 continúa desarrollando su rodaje en la región de Sicilia, en Italia, por lo que aunque aún no hay muchos detalles oficiales de la película que volverá a mostrar a Harrison Ford como el arqueólogo Henry Jones. Pero las nuevas imágenes del rodaje podrían haber revelado pistas sobre la trama que confirmarían una sospecha de los fanáticos.

Durante esta semana desde The Daily Mail captaron varias fotos del rodaje de Indiana Jones 5 que no solo muestran a Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge como sus respectivos personajes, sino que también podrían agregar un grado de validez a un curioso rumor sobre la producción dirigida por James Mangold (Logan) que apunta a que estará ambientada en la década de los '60.

Otras fotografías muestran a varios actores vestidos de soldados romanos y como la actriz de Fleabag parece rescatar a Indy después de un aparente aterrizaje con paracaídas. La aparición de los soldados alimenta la fuerte teoría -iniciada y compartida por ViewerAnon- que sostiene que Indiana Jones 5 supuestamente sería una película que involucraría viajes en el tiempo.

“Escuché esto hace un par de meses y no podía creerlo, pero alguien acaba de confirmar y siento que necesito decir esto en voz alta: INDIANA JONES 5 es ... ¿una película de viajes en el tiempo?”, señaló ViewerAnon en un tweet del pasado 13 de octubre. Si bien la información no está oficialmente confirmada por Disney, no parece del todo descabellada si se tiene en cuenta que Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull involucró extraterrestres.

Por otro lado, la rumoreada trama estaría enmarcada en la carrera espacial el personaje de Mads Mikkelsen sería un ex científico nazi. Indiana Jones 5 pretende estrenarse en julio de 2022 y su elenco lo completan Thomas Kretschmann, Toby Jones, y Antonio Banderas.