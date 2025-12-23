“No preguntes”, la película argentina que conquistó Mar del Plata y pone en jaque el absurdo del mundo laboral

No preguntes se convirtió en una de las grandes sorpresas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

No preguntes se convirtió en una de las grandes sorpresas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde arrasó con su propuesta fresca, incómoda y profundamente actual. La ópera prima cinematográfica de Agustín Palleres Yoffe se sumerge en el desconcierto de la adultez contemporánea a través de una historia tan caótica como lúcida, que dialoga con las frustraciones de toda una generación.

Protagonizada por Micaela Riera, junto a Nacho Di Marco, Alfredo Castellani, Hernán Jiménez, Giuliana Pieruccini y Federico Llerena, la película sigue a Lisa, una joven sin rumbo fijo que atraviesa la vida como un disparo al aire, llega tarde, cambia de opinión constantemente y parece instalada en un presente eterno, sin planes ni proyección. La urgencia de conseguir un trabajo la empuja, casi a la fuerza, a enfrentarse al mundo adulto y a un sistema que promete orden, pero devuelve confusión.

El verdadero conflicto no aparece al conseguir empleo, sino después. Nadie sabe explicarle con precisión cuál es su función, las órdenes se contradicen, la burocracia domina cada gesto y la oficina se revela como un espacio tan absurdo como opresivo. En ese universo de reglas cambiantes y jerarquías rígidas, Lisa descubre una paradoja inquietante, el lugar que debería enseñarle a ser funcional está atravesado por el caos más puro.

Con un tono que oscila entre el humor incómodo y la sátira existencial, No preguntes propone una reflexión sobre el trabajo, la adaptación y la identidad. ¿Hasta qué punto integrarse al sistema implica perderse? ¿Qué significa realmente “funcionar” en una sociedad que parece no tener sentido? Las preguntas se multiplican y la película evita respuestas cerradas, apostando por la experiencia y la incomodidad como motor narrativo.

La dirección de Palleres Yoffe se apoya en un sólido equipo técnico con Sebastián Krapp en la dirección de fotografía, Martín Méndez en sonido, Pablo Defeo a cargo del montaje y el color, Carmela Harismendy en dirección de arte y la música original de Santiago Pedroncini, que acompaña con sutileza el clima enrarecido del relato. El guion, escrito por Francisco Furgang y Catalina Gelos, construye diálogos filosos y situaciones que rozan lo kafkiano sin perder anclaje en la realidad cotidiana.

Con una extensa trayectoria en publicidad, videoclips y televisión, Agustín Palleres Yoffe debuta en el cine con una obra que confirma su versatilidad y mirada autoral. Nacido en Buenos Aires en 1980, el director inicia con No preguntes una nueva etapa creativa, avalada por premios y nominaciones internacionales y por una recepción entusiasta en Mar del Plata.

Incómoda, irónica y generacional, No preguntes no solo retrata el absurdo del mundo laboral, sino que lo convierte en un espejo inquietante. Una película que, fiel a su título, invita a mirar, sentir y, tal vez, dejar de pedir explicaciones en un sistema que no las tiene.