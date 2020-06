Netflix: Eleven deja Stranger Things para ser hermana Sherlock Holmes en "Enola Holmes"

Sin que se lo pidiese nadie, Netflix presentó las primeras imágenes de "Enola Holmes", su nueva película original que se centrará en las aventuras de la hermana menor del detective Sherlock Holmes, mítico personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. Para el rol, la plataforma eligió a Millie Bobby Brown -Eleven de "Stranger Things"- quien abandonará por un rato el "upside down" para resolver misterios.

El largometraje de Netflix adaptará la novela de Nancy Springer "The Case of The Missing Marquess”. Dicha historia narra las aventuras de Enola Holmes cuando descubre que su madre está desaparecida y se propone encontrarla. Para lograrlo, pone en práctica todas sus habilidades mientras engaña a su hermano y descubre una conspiración en torno a un hombre muy poderoso.

Del reparto también forman parte Henry Cavill (el Superman de Zack Snyder y el protagonista de "The Witcher", serie épica de Netflix), Sam Claflin ("Los Juegos del Hambres" y "Peaky Blinders") y Helena Bonham Carter ("Harry Potter" y "El Discurso del Rey"). Además, estará dirigida por Harry Bradbeer (con dos series resonantes en su currículum, "Fleabag" y "Killing Eve").

Aún no se ha confirmado una fecha de estreno precisa para disfrutar o padecer las aventuras de Enola Holmes aunque se sabe que la película llegará en septiembre. Por otra lado, y para aguantar la espera, se filtraron fotografías del rodaje que muestran a Millie Bobby Brown con vestidos de época, lista para la acción.