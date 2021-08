Murió Charlie Watts: 4 películas para entender a los Rolling Stones y su gran baterista

El músico Charlie Watts tenía 80 años y era parte de la formación original desde 1962.

El histórico baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió en Londres a los 80 años, anunció su agente a través de un comunicado replicado en las redes sociales oficiales del legendario grupo. "Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts", dice el texto, que añade que "falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia" y que califica al músico como "uno de los mejores bateristas de su generación". En su homenaje, repaso por 4 documentales fantásticos para entender a uno de los músicos más queridos y admirados en el ambiente por su fundamental aporte en la historia del rock.

Charlie Is My Darling (1966)

Este es el primer documental que se hizo sobre los Rolling Stones. Se grabó en tres días durante su gira en Irlanda y muestra la personalidad juvenil de los integrantes y su humor; como por ejemplo cuando Keith y Mick hacen sus propias versiones de canciones de The Beatles, o cuando Mick imita a Elvis Presley. Además, registró un momento histórico en Dublín, con los fans tomando el control del escenario y creando un total caos.

Sympathy For The Devil (1968)

Solo una mente brillante como la de Jean-Luc Godard, reconocido director por sus películas de corte experimental, podía retratar en su esplendor a los Rolling Stones, en su documental más recordado. Todo la historia registra la grabación en estudio de la canción Sympathy for the Devil, una de las más reconocidas de la banda.

The Continuing Adventures Of The Rolling Stones (1989)

Este documental conmemora el primer cuarto de siglo de la banda e indaga desde sus orígenes hasta la publicación de su álbum Steel Wheels. Realizado por el prestigioso documentalista Nigel Finch, cuenta con una infinidad de archivos de sus conciertos en vivo, extensa entrevistas con los miembros originales Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Ronnie Wood.

The Rock Rolling Stones and Roll Circus (1996)

La película se centra en un concierto que organizaron los Rolling Stones bajo una estética circense y en el que también tocaron bandas como The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull y Jethro Tul. En un principio se tenía previsto que sería transmitido en la BBC, pero los Rolling Stones lo prohibieron por un insólito rumor: al parecer su actuación fue muy floja debido al cansancio de la banda y fue opacado por la actuación de The Who.