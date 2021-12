Marvel despide el año con el primer trailer oficial de Doctor Strange 2

El hechicero que se luce en Spider-Man: sin camino a casa tendrá su segunda aventura en solitario y esta llegará más pronto de lo previsto a salas argentina.

El Doctor Strange regresó a las pantalla grande junto a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), en un rol soporte para la gran aventura del héroe arácnido. Sin embargo, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch también tiene en marcha su segunda película en solitario, cuyo primer tráiler llegó para el cierre de año.

La filmación de Doctor Strange 2 comenzó en noviembre de 2020, con Elizabeth Olsen compaginando su trabajo con el rodaje de WandaVision y Benedict Cumberbatch retomando su papel como hechicero. La cinta llegará a las salas de cine argentinas el 5 de mayo de 2022, si las condiciones sanitarias producto de la pandemia lo permiten.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará dirigida por Sam Raimi, creador de la trilogía original de Spider-Man y contará en su reparto, además de con Cumberbatch y Olsen, con varios de los intérpretes de la primera entrega, como Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor o Benedict Wong. Además se rumorea que, en menor medida, podrían hacer acto de presencia otras caras conocidas como James McAvoy dando vida a Charles Xavier o incluso Ghost Rider interpretado por un actor aún por determinar.

The Amazing Spider-Man 3, con Andrew Garfield: así era la trama para la película que no llegó a los cines

Como bien saben los fans de Spider-Man, Tom Holland es el tercer actor que da vida a Peter Parker en la gran pantalla. El primero fue Tobey Maguire, que protagonizó la primera adaptación del personaje de Marvel en 2002 que, dirigida por Sam Raimi, inicio una trilogía que culminó en 2007. Cinco años más tarde, Sony Pictures relanzó la franquicia arácnida con Andrew Garfield tomando el manto del héroe en The Amazing Spider-Man y su secuela, ya que la tercera entrega nunca vio la luz. ¿Cómo iba a ser esa aventura que cerraría otro universo del arácnido?

Fue Dennis Leary, el actor que encarnó al Capitán Stacey y padre de Gwen, el amor de Peter Parker en la cinta de 2012 interpretado por Emma Stone, quien reveló cómo iba a ser la trama de la tercera entrega que nunca se llegó a materializar. Al parecer, The Amazing Spider-Man 3 iba a estrenarse en junio de 2016 y había otra cuarta entrega prevista para mayo de 2017, algo que no sucedió dado el nuevo arranque del súper héroe. Según el relato de Leary, tenían planeado la puesta en marcha de varios spin-off como Venom y la película de Los Seis Siniestros, que contaría con un nuevo personaje, Gustav Fiers, el villano conocido como The Gentleman (El Caballero) siendo el mecenas y reclutador de los enemigos de Spider-Man.

"Parte de la discusión fue que posiblemente en la tercera entrega, hubo esta idea, en un momento, Spider-Man podría tomar esta fórmula y resucitara las personas de su vida que habían muerto en su vida que habían muerto", precisó Leary en diálogo con IGN. La película frustrada completaba su jugoso universo de personajes con el gánster ruso Aleksei Sytsevich (Paul Giamatti), quien da vida al súper villano Rhino, Felicia Hardy (Felicity Jones), la futura Black Cat y Alistair Smythe (B.J. Novak).

La tercera entrega planeaba traer nuevamente a personajes ya muertos como Richard Parker, el padre de Peter, o Norman Osborn (Chris Cooper) que sería el villano principal de la saga. El propio Marc Webb le confesó al medio Den of Geek cómo tenían pensado traer de vuelta a Osborn que reemplazaría a su hijo Harry (Dane DeeHaan) como el segundo Duende Verde. "Iba a resucitar, habíamos congelado su cabeza (...) iba a ser el villano principal. Iba a volver y liderar a los Seis Siniestros. Y también hablamos del Buitre", reveló Webb en una entrevista concedida en 2017 a Den of Geek que reconoce que "tal vez estábamos pensando demasiado en el futuro cuando comenzamos a construir esas cosas".