La impactante película de Mel Gibson que es tendencia tras la asunción de Donald Trump

La película de Mel Gibson que es tendencia tras la asunción de Trump.

La asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos estuvo marcada por algunos polémicos apoyos como el de la estrella de cine Mel Gibson, quien no solo es un confeso republicano sino que fue designado por Trump como un embajador de Hollywood (cargo que comparte con Sylvester Stallone y Jon Voight). La noticia sobre el actor estadounidense impactó en la industria y crecieron las búsquedas sobre su nueva película, un thriller protagonizado por Mark Wahlberg que llegará en febrero a salas de cine en Argentina.

Desde que saltó a la fama con Mad Max (1979), el actor Mel Gibson (68) ha formado parte de películas aclamadas como Gallipoli, El año que vivimos en peligro y la saga de Arma mortal, entre otras. Pero no le bastó con estar frente a las cámaras. En 1993 debutó en la dirección con El hombre sin rostro y no se detuvo más. Después vinieron éxitos como Corazón salvaje, La pasión de Cristo y Apocalypto, entre otros. Ahora –ocho años después de su última película como director (Hasta el último hombre, de 2016)–, el australiano vuelve a ponerse en la silla del director en Amenaza en el aire, cinta de acción protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery (Downton Abbey) y Topher Grace (That 70’s show).

Amenaza en el aire promete ser un "emocionante thriller de alto riesgo" en el que Wahlberg -nominado al Oscar por Mejor Actor de Reparto por The Departed- da vida a un piloto encargado de transportar a una teniente (Michelle Dockery) y a un fugitivo (Topher Grace) hacia su juicio. A lo largo de su viaje por la imponente naturaleza de Alaska, se crea un ambiente de tensión y la confianza entre los personajes es puesta a prueba, revelando que las apariencias engañan y que no todos los presentes son lo que parecen. "El actor protagónico ha prometido mostrar una faceta distinta a la que nos tiene acostumbrados, haciendo gala de un falso acento sureño y de un brillo sociópata en los ojos", indica un comunicado de prensa sobre la película que llegará a los cines el 6 de febrero. Wahlberg trabajó con Gibson anteriormente en Padre Stu y Daddy's Home 2.

