La dramática revelación de Brendan Fraser al hablar sobre la obesidad y su personaje en The Whale

El actor Brendan Fraser se refirió a su personaje en la película The Whale y lo vinculó con la historia de personas con obesidad que se sintieron conmovidas al ver la película.

Cómo es la película The Whale, según Brendan Fraser.

A poco más de un mes para la entrega de los premios Oscars, la película The Whale se perfila como una de las favoritas y podría darle una estatuilla a Brendan Fraser como Mejor actor. El intérprete que encarna a Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta redimirse en la vida, reveló que la película podría "salvar vidas".

En una entrevista con ABC News, Brendan Fraser argumentó cómo es que el cine puede salvar vidas y citó su último trabajo, dirigido por Darren Aronofsky, como un ejemplo que mira a personas invisibilizadas de frente sin estigmatizarlas: "Ellos creen que Charlie salvará la vida de alguien, la vida de muchas personas, así que eso significa mucho para mí".

El actor de La Momia reveló que pudo hablar con varias personas que sufren obesidad severa y que se conmovieron al ver la película. "Todos tenían algo en común: todos parecen tener a alguien en su juventud que les habló de una manera realmente dura, y algo se puso en marcha, casi como una reacción en cadena que se extendió a sus vidas actuales como adultos".

"El discurso de odio puede dañar a las personas desde el punto de vista de la salud, y ellos eran la prueba viviente. Así que sentí que necesitaba contar su historia con tanta autenticidad como pudiera. (...) Un hombre como Charlie puede ser descartado fácilmente y con frecuencia se trata de una historia que se desarrolla a puerta cerrada, y no conocemos la vida interior de este hombre. No juzgues un libro por su portada, esa es mi esperanza", cerró. The Whale se estrena en Argentina el próximo 9 de marzo de 2023 en salas de cine de Argentina.

Video: el conmovedor llanto de Brendan Fraser ante la ovación por The Whale

Basada en la obra homónima de Samuel D. Hunter, The Whale supone el regreso de Fraser a un papel protagonista. Tras la proyección del filme en el Festival de Cine de Venecia tuvo lugar una sonora ovación por parte de los asistentes que se prolongó durante unos seis minutos en los que se pudo ver al protagonista de George de la Selva muy emocionado hasta el punto de romper a llorar.

Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau y Sathya Sridharan completan el reparto de un filme para el que Fraser pasaba seis horas diarias de maquillaje y tuvo que usar un traje protésico que le cubría todo el cuerpo y que le hizo ganar casi 140 kilos. "La pieza del torso era casi como una camisa de fuerza con mangas que, retocada a mano, se veían idénticas a la piel humana, hasta los pelos estaban cortados y puestos a mano", señaló el propio actor.