Indiana Jones 5: la historia real del científico nazi que inspiró al villano de Mads Mikkelsen

El villano de Indiana Jones y el dial del destino es Jürgen Voller, un personaje ficticio encarnado por Mads Mikkelsen y basado en una persona real.

Indiana Jones y el dial del destino cuenta con Jürgen Voller, un científico nazi interpretado por Mads Mikkelsen, como el villano principal de la película. Aunque el personaje es ficticio, sí es cierto que está basado en una persona real: la historia del aterrador nazi que sirvió como inspiración directa.

En la película Jürgen Voller está obsesionado con encontrar el dial del destino, un mecanismo ideado por Arquímedes conocido como la Anticitera que permite viajar en el tiempo. La cinta revela que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó a Voller para la NASA y el diseñó los cohetes que ayudaron al país a ganar la carrera espacial contra la URRS y enviar a los primeros hombres a la Luna. El personaje de Voller está inspirado en el científico nazi e ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, una figura controvertida que se convirtió en un instrumento fundamental en los viajes espaciales después del final de la Segunda Guerra Mundial. Nacido el 23 de marzo de 1912 en Wyrzysk Polonia, después de que le regalaran un telescopio cuando era joven, von Braun se obsesionó con el espacio y la Luna.

Se especializó en la investigación en ese campo y más tarde se convirtió en miembro del partido nazi. Von Braun desarrolló el primer misil balístico de largo alcance del mundo, el V- 2, que se utilizó en los bombardeos de objetivos aliados en 1944. La influencia de von Braun en el partido nazi fue objeto de debate. Algunos afirman que solo trabajó con ellos para continuar con su propia investigación y que era relativamente apolítico. Incluso fue encarcelado brevemente por el régimen en 1944 después de que se sospechara que había hecho comentarios desleales. Sin embargo, era muy consciente de que en sus investigaciones empleaban mano de obra esclava de los campos de concentración, algo que nunca denunció.

Un personaje con un historial polémico

Como explica Indiana Jones y el dial del destino, algunos científicos alemanes viajaron a Estados Unidos para que su experiencia pudiera utilizarse en programas estadounidenses. Von Braun y su equipo se rindieron ante las fuerzas estadounidenses hacia el final de la guerra y luego se convirtió en un defensor de la exploración espacial, incluso trabajando con Disney en una serie de películas para televisión sobre el tema. Von Braun fue el principal arquitecto detrás del cohete Saturno V que permitió las misiones humanas en la luna. Esta es la parte de la historia utilizada para construir el personaje de Voller, a quien se le atribuye la creación del cohete que permitió la misión Apolo 11.

Cabe destacar que Voller no tiene mucho en común con von Braun en términos de personalidad, y el propio Mikkelsen afirmó que no se había basado en nadie en particular a la hora de construir el personaje. Después del alunizaje de 1969, von Braun dejó la NASA Y comenzó a trabajar para el fabricante aeroespacial Fairchild Industries.

En 1973 le diagnosticaron cáncer de riñón y el deterioro de su salud le obligó a jubilarse en 1976. Finalmente murió de cáncer de colon en 1977 a los 65 años. Wernher von Braun ahora es considerado el padre de los viajes espaciales, y se cree que sin él Estados Unidos no habría vencido a Rusia en la carrera espacial.