Festival de Cine de Mar del Plata: guía de imprescindibles Parte 3

"Al morir la matinée" es una de las películas seleccionadas en la Competencia Latinoamericana.

Ya faltan pocos días para el 35to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desplegará de modo virtual y gratuito entre el 21 y el 29 de noviembre. De las más de 70 películas que podrán disfrutarse, El Destape te acerca la grilla completa de los largometrajes seleccionados para la Competencia Latinoamericana.

Películas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Al morir la matinée

Dirección: Maximiliano Contenti

País: Uruguay, Argentina

Película online: 21 22 23 de Noviembre

Un auto recorre las calles de Montevideo. La cámara lo observa desde lo alto, como si fuera un helicóptero invisible. Presenta al conductor con ciertos detalles: la forma desagradable en que come aceitunas en salmuera. Mientras maneja, una cabeza de ciervo de juguete colgada del espejo oscila de aquí para allá. El lugar donde ocurrirá la acción y el suspenso es en la sala de cine. Al morir la matinée no disimula sus intenciones: apenas comienza, unas enormes letras rojas que recuerdan a los créditos iniciales de Suspiria nos avisan que la sangre es la reina del relato. Un grupo de personas mira en la pantalla una película de terror sin saber que serán protagonistas de otra en pocos minutos. Un asesino mata de las formas más originales a sus posibles víctimas, guardándose un particular recuerdo de cada una en el fondo de un frasco.

La escuela del bosque

Dirección: Gonzalo Castro

País: Argentina

Película online: 21 22 23 de Noviembre

Todavía quedan en las ciudades algunos espacios improbables. Hay una casa en Barcelona, en el barrio de Gràcia, que tiene un jardín repleto de árboles y plantas y en el fondo esculturas rodeadas de azulejos. Por algún agujero negro de los alquileres viven ahí María, una argentina de 35 años, separada hace poco de su pareja, y su hija Isabel, una catalana de seis que está comenzando la escuela. Las visita Iara, hermana de una y tía de la otra, y varios de sus amigos. Mientras vemos a María e Isabel relacionarse con los suyos, la película explora sensiblemente los espacios interiores y exteriores que componen esas relaciones. En cada charla parece avanzarse sobre la pregunta de qué es la identidad, y cuál es su relación con el lugar en el que se vive. Todo esto resuena en la historia de largas corrientes migratorias a un lado y otro del océano y de una ciudad que, como todas las grandes ciudades del mundo, cada día es más difícil de habitar. Quizás la respuesta esté en el bosque.

Los conductos

Dirección: Camilo Restrepo

País: Brasil, Colombia, Francia

Película online: 23 24 25 de Noviembre

Los conductos cuenta la historia de Pinky, a quien Camilo Restrepo conoció cuando filmó Cómo crece la sombra cuando el sol declina. Pinky hacía malabares en los semáforos, estampaba camisetas y había escapado de una secta religiosa donde la violencia estaba considerada un mal menor. También es la historia de la intemperie en Colombia, y de la supervivencia como tarea cotidiana, narrada a través del bandido Desquite y de los payasos Tuerquita, Bebé y Pernito –personajes de la mitología callejera de los 80–.

Selva trágica

Dirección: Yulene Olaizola

País: México, Colombia, Francia

Película online: 22 23 24 de Noviembre

La historia nos ubica en los años 20 y en la Selva Maya, a orillas del Río Hondo, uno de los cuerpos de agua que conforman la frontera entre México y Belice (en aquel entonces, Honduras Británica). Un grupo de hombres, sumidos en el largo y arduo proceso de la explotación del chicle, se cruzan con Agnes, una misteriosa joven que no habla español, y que sin que lo sepan escapó de la muerte casi por milagro. Los chicleros la tratan como si fuera un botín de la expedición, y su presencia aumenta las tensiones internas en el grupo, que pretende liberarse del patrón y quedarse con el chicle extraído. Pero la selva y su leyenda tienen sus propios planes, y los hombres no tendrán ningún poder frente a ellas.

Panquiaco

Dirección: Ana Elena Tejera

País: Panamá

Película online: 23 24 25 de Noviembre

Cebaldo dejó la comarca indígena de Guna Yala, en Panamá, hace muchísimos años. Vive en Portugal y trabaja en una pescadería. Un día escucha un viejo casete con varios mensajes de contestador automático en su idioma y comienza a sentir nostalgia, por lo que decide volver a su pueblo natal. En ese viaje se reencontrará con sus seres queridos, visitará la tumba de su padre, participará de celebraciones y se dará un baño con plantas medicinales para purificar su alma.

Fauna

Dirección: Nicolás Pereda

País: Canadá, México

Película online: 24 25 26 de Noviembre

Paco y Luisa, de profesión actores, llegan en auto al pueblo natal de ella. Primero se encuentran con Gabino, el hermano de Luisa. Luego, en un momento de altísima comedia que involucra una venta callejera de cigarrillos a sobreprecio, Paco conoce, sin saberlo, al papá. A medida que avanza la película vemos cómo Paco asiste a una sucesión de momentos incómodos que culminan en una larga escena en la que Gabino y el padre de Luisa obligan a Paco a actuar una escena de Narcos, donde tuvo un pequeño papel sin diálogos.

Como el cielo después de llover

Dirección: Mercedes Gaviria

País: Argentina, Colombia

Película online: 25 26 27 de Noviembre

Mercedes Gaviria es una joven colombiana que abandonó su país para estudiar cine en Buenos Aires. Su madre no quería que se fuera a vivir tan lejos de ella, e intentó convencerla de que vaya a una universidad en Bogotá. Una noticia cambia el destino de la protagonista de esta historia: su padre Víctor Gaviria, un reconocido cineasta, volverá a filmar después de muchos años. Mercedes quiere estar cerca de él, esta vez desde otro lugar. Le propone por mail ser su asistente personal, excusa para que sea parte del equipo técnico de La mujer del animal, una película sobre violencia de género.

Piola

Dirección: Luis Alejandro Pérez

País: Chile

Película online: 24 25 26 de Noviembre

En una escuela secundaria, dos estudiantes pasan al frente a exhibir su trabajo. Charly hace la base de beatbox, Hueso recita: “A través de esta música digo lo que siento / y tengo tanta mierda que a veces reviento”. A la profesora no le parece correcta la canción y la escuela decide suspender a los alumnos, quienes, junto a otros chicos, forman el grupo de rap De la Urbe. Piola es un coming of age político que refleja con acciones la difícil situación económica de la clase media en Chile, con familias endeudadas y jóvenes sin oportunidades. A través de un relato coral, la película dibuja la vida de un grupo de adolescentes que se sienten perdidos, salvo cuando rapean.

Mascarados

Dirección: Henrique Borela , Marcela Borela

País: Brasil

Película online: 26 27 28 de Noviembre

La música es el motor de las distintas máquinas y el sonido del impacto que hacen los materiales contra la tierra. Trabajadores de la comunidad de Pirenópolis, con el rostro protegido y los oídos tapados, prenden y apagan los interruptores. Con sus manos cubiertas de guantes, pican piedras tras la implosión que rompe la superficie de las montañas que rodean la cantera. De repente, el ruido ensordecedor cesa y el orden industrial es suplantado por uno artesanal: una mano que pinta lentamente máscaras con pincel, negro sobre blanco. Es la preparación de la esperada Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Por primera vez, una decisión judicial obliga a los enmascarados a asistir a la celebración con un número para poder ser identificados.

Chico ventana también quisiera tener un submarino

Dirección: Alex Piperno

País: Argentina, Brasil, Filipinas, Holanda

Película online: 27 28 29 de Noviembre

Un marinero conecta a través de su cuerpo a personas que viven en lugares y realidades muy lejanas. Puntos que son unidos como aquel pasatiempo en que uno formaba imágenes a través del lápiz y la ruta de números. El protagonista es un trabajador humilde que sirve a gente de buen pasar en un crucero en los mares de la Patagonia. El miembro de la tripulación que sus jefes pierden a cada rato escapa a otros mundos cuando abre una puerta mágica ubicada en la cubierta del barco. Los destinos pueden ser el departamento de una chica misteriosa o una selva asiática.