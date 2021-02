La agente del FBI Clarice Starling se encuentra por primera vez con el doctor Hannibal Lecter.

Hay muchas cosas para celebrar de "El silencio de los inocentes", que en 2021 cumplió 30 años y se mantiene tan atractiva como al momento de su estreno: desde la extraordinaria y brevísima aparición de Anthony Hopkins en pantalla (son apenas unos minutos) a la increíble elección de Jodie Foster para hacerse cargo de la agente del FBI Clarice Starling, la película de Jonathan Demme le demostró a la industria que el terror también puede llegar a los premios Óscar. Curiosidades sobre la película que nos introdujo en el aterrador mundo de Hannibal Lecter.

A partir de la novela de Thomas Harris, Jonathan Demme se animó a contar la historia perturbadora de Hannibal Lecter, que hasta ese momento no gozaba de popularidad en el cine debido al fracaso comercial de Dino De Laurentis, "Hunter". “Recuerdo que estaba en Londres en 1989, haciendo una obra de teatro llamada M. Mariposa. Mi agente envió un guión. Él dijo: ‘¿Por qué no lees esto? Se llama El silencio de los inocentes. Dije: ‘¿Es un cuento para niños?’. Era una calurosa tarde de verano, llegó el guión y comencé a leerlo. Después de 10 páginas, llamé a mi agente. Dije: ‘¿Es esta una oferta real? Quiero saber. Este es el mejor guión que he leído’", declaró Anthony Hopkins en un reciente encuentro con Jodie Foster, sobre como llegó a encarnar a uno de los mejores villanos del cine.

Pionera por introducir heroínas de carácter feminista, "El silencio de los inocentes" arranca presentando a Clarice, una joven agente del FBI que lidia con un sistema dominado por los varones. Pero lo cierto es que Jodie Foster -quien hizo un trabajo sublime- no fue la primera opción del cineasta para quedarse con el rol, sino Michelle Pfeiffer. "Estaba muy inquieta. Había mucha maldad en esa película. De lo que más me arrepiento es de haber perdido la oportunidad de hacer otra película con Jonathan. Fue porque el mal venciese al final, porque al final de la cinta el mal prevaleciese. Me sentía incómoda con ese final, no quería mostrar eso al mundo", confesó Pfeiffer, que declinó la oferta casi de inmediato.

"El silencio de los inocentes" fue una de las películas más taquilleras de 1991, pues su recaudación mundial se disparó hasta los 272 millones de dólares. Un triunfo absoluto, pues su presupuesto había sido de apenas 19 millones. Además, hizo historia en los Óscar al convertirse en la tercera cinta que se llevaba para casa los premios de mejor película, dirección, actor, actriz y guion.

Secretos de rodaje: el encuentro entre Clarice y el Doctor Lecter

“No pudimos hablar demasiado antes de la lectura completa. Simplemente saludamos desde el otro lado de la habitación y luego nos sentamos a la mesa. Y cuando te lanzaste a interpretar a Hannibal Lecter, sentí que un escalofrío recorría la habitación. En cierto modo, fue como si estuviéramos casi demasiado asustados para hablar entre nosotros después de eso”, rememoró Jodie Foster en un encuentro por Zoom que mantuvo con Hopkins hace pocos días atrás, en el que repasó una de las escenas más recordadas por los fanáticos de la cinta.

Por su lado, Hopkins relató que en el proceso de exploración de su personaje le hicieron una prueba de vestuario en la que le pusieron un traje naranja. “No, quiero un traje a medida”, dijo el actor.

“Sabía cómo era el personaje. La voz me había llegado en la primera lectura. Jonathan me preguntó y le dije: ‘Es como una máquina. Es como HAL, la computadora en 2001’: ‘Buenas noches, Dave’. Simplemente entra como un tiburón silencioso”, reveló el actor que, actualmente, está nominado a la terna Mejor Actor de los Globos de Oro por su trabajo en "The Father".