Cómo es But I’m a Cheerleader, la película que ayudó a Elliot Page a asumir su identidad de género

El actor habló de la cinta de 1999 que lo ayudó a superar la vergüenza y el odio que sentía por su identidad.

Elliot Page se convirtió en una de las figuras más notables de la representación LGBTTIQ+ en Hollywood y la industria del entretenimiento. Desde que confirmó ser un hombre transgénero en diciembre del año pasado, pasó a ser un ejemplo de mayor orgullo en la comunidad. Y en declaraciones recientes compartió el nombre de la película que en su adolescencia lo ayudó a superar la vergüenza que en algún momento sintió por su identidad.

Con 34 años, Elliot saltó a la fama en su adolescencia, formando parte de cintas notables como Juno, X-Men: La Batalla Final y El Origen, entre muchas otras, y por su prolífica carrera como activista por los derechos de las minorías fue distinguido con el premio Outfest's Achievement en la gala de clausura de Los Angeles, donde habló sobre su experiencia como persona LGBTTIQ+ y -puntualmente- sobre But I’m a Cheerleader, la película que lo ayudó a superar la vergüenza y el odio que sentía por su identidad.

"Por mi parte, sé que sin las diversas representaciones con las que me encontré cuando era niño y adolescente, había muy poco, simplemente no sé si lo hubiera logrado. No sé si habría superado los momentos de aislamiento, soledad, vergüenza y odio a mí mismo que eran tan extremos, poderosos y omnipresentes que apenas se veían", exclamó Page durante la ceremonia de premiación.

Además, señaló: "A los 15, cuando estás pasando los canales y te encuentras con But I’m a Cheerleader y el diálogo en esa película, y las escenas en esa película simplemente transforman tu vida. Casi creo que no hablamos lo suficiente sobre lo importante que es la representación y lo suficiente sobre cuántas vidas salva y cuántos futuros permite. Es [Outfest] y otras organizaciones las que están cambiando eso por completo. Ayudando a difundir historias en el mundo que sé que están llegando a las personas en momentos en los que se sienten desesperadamente solos y asustados y como si no tuvieran sentido de comunidad. Y ofrecen a alguien un salvavidas. Y sé que la representación ha hecho eso por mí".

La cinta mencionada por Elliot Page se estrenó en 1999 y presenta la historia de Megan, una chica aparentemente feliz que poco a poco descubre que en realidad es lesbiana. Dirigida por Jamie Babbit, But I’m a Cheerleader aborda la identidad homosexual y las terapias de conversión en una época en la que el tema era controvertido y censurado.

Los próximos proyectos de Elliot Page

El siguiente proyecto de Elliot Page en la industria del entretenimiento es la tercera temporada de The Umbrella Academy, exitosa serie de superhéroes en Netflix que se ha convertido en una de las más vistas. Page vuelve a su papel como miembro de la familia Hargreeves y si bien todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, en cualquier momento podríamos recibir un teaser trailer o nuevos posters. Los nuevos capítulos comenzaron su rodaje en febrero de este año, por lo que veremos resultados en algún punto avanzado de 2022.