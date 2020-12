Cine: las 13 mejores películas que dejó el 2020

"On the rocks", de Sofía Coppola.

Se termina un año funesto para la industria del cine, que resistió a base de estrenos en plataformas de streaming, y para cerrar con un balance en materia cinematográfica, Ignacio Dunand -crítico y periodista cultural de El Destape- seleccionó las 13 películas que más le gustaron de 2020. Aclaración: no hay un orden de prioridad en los títulos seleccionados.

The trial of the Chicago seven – Aaron Sorkin

En 1969, el gobierno federal acusó a siete personas de conspiración y se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Lo último de Aaron Sorkin es un drama judicial inteligente, bien armado y provocativo. Con un notable uso del humor irónico, Sacha Baron Cohen enaltece "The trial of the Chicago seven", elevándolo a un nivel superior.

Soul – Pete Docter

Brillante por donde se la analice, la película nunca pierde su ritmo y todas las audiencias podrán enriquecerse con ella, aunque la experiencia se vuelve más gratificante y conmovedora en adultos. Abran sus cabezas y prepáranse para un viaje inolvidable, como PIXAR nos tiene bien acostumbrados.

Silvia – María Silvia Esteve

"Silvia" es un documental incómodo. Las voces que lo conforman a veces no tienen ganas de hablar, procesar y revelar los episodios trágicos de la protagonista. En la búsqueda de perdonar algunas heridas de la infancia y también como una forma de rendirle homenaje a su madre, la cineasta María Silvia Esteve desmaleza los tramos oscuros en la vida de su madre cuestionando y dialogando con un rico archivo que habla por sí solo.

Circus of Books – Rachel Mason

Durante años, una adorable pareja heterosexual judía lideró “Circus of Books”, una librería de revistas y películas porno gay ubicada en Los Ángeles. Lo que nunca hubiesen pensado es que se transformarían en la mayor distribuidora de Estados Unidos. Con Internet democratizando el porno, su hija trae esta historia enternecedora y desopilante.

La Chancha – Franco Verdoia

Fresca, inquietante y provocadora, "La Chancha" aborda una temática cruda con delicadeza y buen pulso narrativo. La dirección de Franco Verdoia y la elección de un elenco que se acopla con buena química dan en la talla para generar una atmósfera asfixiante. La tensión se corta con el filo de un cuchillo.

The Sound of Metal - Darius Marder

La vida del baterista de una banda de heavy-metal cambia por completo cuando, súbitamente, pierde la audición. Estrenada en Amazon Prime, la nueva película de Darius Marder golpea fuerte y se erige como un duelo cargado de honestidad sorprendente. Una historia sobre el dolor de la pérdida y la aceptación refrescante.

Palm Springs – Max Barbakow

Reversionando la clásica comedia romántica de culto "Groundhog Day", "Palm Springs" narra la historia de cómo Nyles y Sarah descubren que han quedado atrapados en el tiempo. Poco a poco, se enamoran mientras sufren juntos la repetición del mismo día. Andy Samberg es de los mejores comediantes actuales y esta lograda película es su oportunidad perfecta para demostrarlo. Si buscan pasarla bien y reírse durante una hora y media, este es un viaje donde la diversión está asegurada.

Mucho, mucho amor: la leyenda de Walter Mercado - Cristina Costantini y Kareem Tabsch

Con un registro de testimonios de primera mano y una recopilación de archivos que asombra, "Mucho, mucho amor: La leyenda de Walter Mercado" es un relato insólito sobre una leyenda que pasó de tenerlo todo a desaparecer de la televisión. Lo más importante es que le hace honor a su nombre, demostrando que con amor también pueden contarse buenas historias.

Esquirlas – Natalia Garayalde

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. En ese entonces, la cineasta Natalia Garayalde era una niña de doce años que capturaba con su filmadora los detalles de la jornada aterradora. "Esqurirlas" es un trabajo intachable que denuncia la negligencia de la dirigencia estatal menemista con altura. En el medio están las decenas de familias -como la de la cineasta- que vivieron en carne propia las consecuencias impagables de un desastre que se podía haber evitado.

Las siamesas – Paula Hernández

Stella (Valeria Lois) y su madre Clota (Rita Cortese) viajan en micro hasta Necochea, para ver unos departamentos que el padre de Stella le dejó. Matriarca dominante, Clota está decidida a complicar la travesía con sus inseguridades y comentarios xenófobos hacia el chofer del vehículo. Valeria Lois y Rita Cortese brillan en este largometraje de diálogos filosos que terminan en instancias tensas entre las protagonistas. El drama se cuece a fuego lento hasta un clímax tormentoso, digno de la relación tóxica. Paula Hernández bucea en un terreno que ya exploró con éxito en "Los sonámbulos" - la intimidad de familias resquebrajadas por el tiempo- y lo expande con buenos resultados.

Crímenes de familia – Sebastián Schindel

Las mujeres de "Crímenes de familia" no ocupan solamente el rol de víctimas sino que forjan hermandad ante el dolor de aquello que se sabe pero se oculta casa adentro por el temor a "lo que puede venir" de afuera. Esa tensión constante se ejecuta con talento, no agobia. Aún los más críticos encontrarán adictiva la trama judicial que se hilvana de a poco, hasta el intenso climax.

Canela, solo se vive dos veces – Cecilia del Valle

Cientos de documentalistas transitan toda una vida fílmica en busca de la historia de sus carreras, aquella que los distinga en cuanto a originalidad, calidad y pulso narrativo. Y en la ópera prima de Cecilia del Valle se cumplen todos los requisitos para lograr un cuadro que conmueva a todos los espectadores y a unos cuantos críticos (entre ellos, quien escribe). Canela, una mujer trans que tomó la decisión de cambiar su identidad de género casi a los 50 años, es el foco de un relato valiente, que no cae en los golpes bajos y apuesta por el carisma de su protagonista afín de matizar las secuencias más dramáticas.

On the Rocks – Sofia Coppola

Una madre joven (Rashida Jones) reconecta con su padre (Bill Murray), un playboy de cierta fama, a través de una serie de aventuras con la ciudad de Nueva York como escenario.Luego de recibir aplausos unánimes por "Lost in translation" Sofía Coppola vuelve al ruedo con un guión inteligente, sostenido por las grandes actuaciones de la dupla Murray-Jones. "On the rocks" es una película muy rica en cuanto a la exploración de complejidades en las relaciones familiares.