Brendan Fraser vuelve a las súoer producciones de Hollywood con The Whale.

Pasaron tres años desde que Darren Aronofsky estrenaba en cines la retorcida Mother!, con Jennifer Lawrence y Javier Bardem en los protagónicos, y para su nuevo desafío como cineasta neoyorquino se aliará con la productora A24 -responsable de las aterradoras y brillantes Midsommar y The Lighthouse- para adaptar la obra de teatro The Whale (La ballena) de Samuel D. Hunter, que cuenta la historia de un hombre de 270 kilos postrado en su departamento. El importante rol será para el querido Brendan Fraser, la estrella de los '90 que está resurgiendo en la industria del entretenimiento.

"Adaptar mi obra a un guión ha sido un gran acto de amor para mí. La historia es profundamente personal y estoy muy contento por haber tenido la oportunidad de alcanzar un público más amplio. He sido fan de Darren desde que vi 'Réquiem por un sueño' cuando acababa de empezar en la universidad y escribía mis primeras obras, y estoy muy agradecido de que vaya a aportar su talento y su peculiar visión a esta película", expresó el dramaturgo de The Whale en un comunicado de prensa.

¿De qué tratará The Whale? "En las afueras de Mormon Countr, Idaho, un recluso de 270 kilos se esconde en su apartamento comiendo hasta reventar. Desesperado por reconectar con su hija, de la que lleva alejado un largo tiempo, contacta con ella sólo para descubrir a una adolescente de lengua afilada y salvajemente infeliz. Ferozmente divertida y con un gran corazón, 'The Whale' cuenta la historia de la última oportunidad de redención para un hombre, y de cómo encontrar belleza en los lugares más insospechados", reza la sinopsis oficial.

Sin una fecha de estreno definida, se sabe que el rol protagónico será para el querido Brendan Fraser, estrella del star system de Hollywood en los años '90 y gracias a películas como La Momia (1999), George de la selva (1997) o Buscando a Eva (1999), entre otras. El reparto de The Whale.se completaría con el joven actor Ty Simpkins (confirmado) y las actrices Hong Chau, Sadie Sink y Samantha Morton.

Fraser tiene varios proyectos en agenda para los próximos años, además de la exitosa serie de DC Doom Patrol: por un lado la película de ciencia ficción Behind the Curtain of the Night y thriller criminal No Sudden Move, junto a un gran elenco en el que sobresalen los nombres de Matt Damon, Benicio del Toro, Jon Hamm y Ray Liotta.

Fragmento de una de las adaptaciones teatrales de The Whale