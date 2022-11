Bambi se convierte en un ciervo asesino en una nueva película que enmudece a Disney

Tras la versión de Winnie The Pooh asesino, el cineasta Scott Jeffrey adaptará el clásico Bambi en una película de terror.

Después de la escabrosa y sanguinolenta versión en imagen real de Winnie The Pooh, que verá la luz en 2023, el siguiente icono infantil que se tornará violento, sangriento y terrorífico será Bambi. Scott Jeffrey será el encargado de dirigir The Reckoning, una película en clave de terror donde el entrañable ciervo se convertirá en una feroz máquina de matar para vengar el asesinato de su madre.

De esta manera, Bambi, el clásico cuento de Felix Salten publicado en 1928, que pasó a convertirse en un personaje de dominio público el pasado 1 de enero de 2022, pasará a ser el depredador y no la presa. Cambiando así la imagen del tierno ciervo que Walt Disney reflejó en su ya clásico filme estrenado en 1942 en esta cinta producida por Rhys Frake-Waterfield, responsable de dirigir la macabra versión de Winnie The Pooh.

De hecho, en una entrevista con Dread Central, Jeffrey, reveló que se inspiró en el diseño de la serie de Netflix, The Ritual, describió su película, Bambi: The Reckoning como "un cuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 que todos conocemos". Y en ella, "Bambi será una feroz máquina de matar". Sin embargo, y aunque Bambi sea de dominio público, la película de Disney, que sigue siendo una de las más rentables del estudio, no lo es. Por lo que al igual que con el afable y tierno osito creado por Christopher Robin en 1926, Winnie The Pooh, deberán andarse con cuidado para no tomar ninguno de los elementos que se encuentran en la cinta que la Casa del Ratón estrenó en 1942. Eso incluye los diseños específicos de los personajes de Bambi, de la que sacó una secuela directa a video en 2006.

Claro que Bambi: The Reckoning, no es la única película basada en un cuento clásico y adaptado por Disney que Frake-Waterfield planea reinventar para este nuevo y oscuro universo. El cineasta adaptará también el clásico de James Matthew Barrie, Peter Pan. Y, según las últimas informaciones, tiene en marcha una adaptación centrada en el hermanastro de Thor: Loki, dios del engaño y las travesuras.

Con información de Europa Press.

Cuál es el próximo live action de Disney

Mientras tanto, los fans de Walt Disney podrán disfrutar de otro de sus clásicos de animación que, al igual que Aladdin o La Bella y la Bestia, tendrá su versión en imagen real: La Sirenita. La película dirigida por Rob Marshall llegará el próximo 25 de mayo de 2023 con Halle Bailey como su deslumbrante protagonista, Ariel.