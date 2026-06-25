Carlos Baute se accidentó y desde el hospital reveló la decisión que tomó en su carrera: "Pone a prueba"

Carlos Baute habló sobre el accidente que tuvo surfeando.

El cantante venezolano Carlos Baute encendió las alarmas entre sus seguidores tras sufrir un accidente mientras practicaba surf. A raíz de una fuerte caída en el agua, el músico de 52 años sufrió la fractura de una de sus muñecas y debió ser trasladado a un centro médico para recibir asistencia profesional.

A pesar de la gravedad de la lesión y del reposo sugerido en estos casos, el artista llevó tranquilidad a sus fanáticos con una publicación directo desde la cama del hospital. Lejos de mostrarse desanimado, Baute se dejó ver con una sonrisa y apeló a su habitual optimismo para referirse a la continuidad de sus compromisos laborales, puntualmente al inicio de su inminente tour internacional.

"La vida muchas veces te pone a prueba y algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa", reflexionó el intérprete en sus plataformas digitales, confirmando el diagnóstico médico que coincidió con el peor momento de la agenda: el día previo al primer concierto programado.

Ante la incertidumbre sobre una posible cancelación, el vocalista fue categórico al asegurar que el percance físico no alterará sus planes inmediatos sobre el escenario. "Mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo", enfatizó con determinación.

Carlos Baute.

Finalmente, el músico dedicó unas líneas para reconocer la calidez de los profesionales de la salud que lo asistieron durante la emergencia, destacando que el equipo médico y de enfermería fue "mágico" y lo hizo sentir contenido. Con un mensaje centrado en la resiliencia, Baute cerró su descargo invitando a sus seguidores a sonreír incluso en la adversidad, ratificando su cita con el público para la jornada de mañana.

Quién es Carlos Baute, en pocas palabras

El compositor, intérprete, arreglista y conductor televisivo de origen venezolano Carlos Baute inició su vinculación con la música a la temprana edad de trece años como integrante de la agrupación infantojuvenil Los Chamos. Tras esa experiencia inicial en su Caracas natal, continuó su formación académica mediante el estudio formal de disciplinas como el canto, el piano y la guitarra.

A lo largo de su trayectoria en la industria musical hispanohablante, su producción artística ha cosechado galardones de relevancia internacional, entre los que destacan los premios Ondas y Dial. Asimismo, el volumen de ventas de sus producciones discográficas le valió múltiples certificaciones comerciales en categorías de Disco de Oro, Platino y Diamante.