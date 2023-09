Martín Kohan: "La instancia donde calibrar qué significa para un hincha su club es la derrota"

En su libro "Desde La Boca," Martín Kohan defiende apasionadamente la idea de que el Club Boca Juniors es "el único grande," argumentando que no existe otro equipo que se compare en términos de logros y prestigio: "Boca nunca ha descendido, ha ganado más copas intercontinentales que cualquier otro equipo y llena sus canchas en cada partido", dice.

Además de resaltar la hinchada de La 12 como la mejor del país, Kohan sostiene que Boca Juniors es verdaderamente único y el mejor en todos los aspectos. Algunos hinchas de otros clubes podrían decir lo mismo de sus colores, pero el autor de "Ciencias morales" destaca que su mirada es objetiva.

T: En el fútbol, al revés de lo que sucede con lo políticamente correcto, se puede decir: "somos la raza superior, los únicos" que evocan al nazismo o el fascismo ¿Por qué crees que sucede esto?

MK: No voy a decir que es algo fascista, digo porque el nazismo ordenaba a las masas y el fútbol es un movimiento de desordenamiento de masas. Yo creo que lo que hay en Boca, en relación con eso, es la prepotencia de la mayoría. Eso sí es una marca específica, porque somos la mayoría objetivamente y, en el imaginario de identidad, somos "la mitad más uno". Tenemos características de la prepotencia. Yo por eso no le pondría palabras más graves, pero la prepotencia de la mayoría sí, y yo que no soy peronista entiendo ahí el peronismo.

T: ¿Cómo se mide la pasión y la lealtad de una hinchada que no conoce grandes derrotas?

MK: Porque soy hincha de Boca, el único grande, es que estoy en buenas condiciones para responder lo que vos planteás. Uno podría parafrasear un poquito a Tolstoi con el comienzo de "Ana Karenina": "Todas las familias felices se parecen, pero cada familia desgraciada lo es a su manera". En la victoria nos parecemos más o menos todos. Después hay victorias más grandes, más chicas. Hay que ver lo que festeja o no festeja cada club. Yo no mediría el calibre de una hinchada o de un equipo por lo que pasa cuando gana, sino lo que pasa cuando pierde. Entonces me parece que la pregunta es muy exacta en el sentido de que la instancia donde calibrar qué significa para un hincha su club no es en la victoria, sino la derrota.

En las buenas es fácil estar ahí. Todos estamos ahí. Insisto en lo del parafraseo de Tolstoi. Podríamos decir: "todos los festejos se parecen, pero cada cual banca una derrota a su manera".. Y ese sufrimiento se derrama hacia los días de la vida. No es que sufriste en la cancha. También estás mal en los días siguientes, en otras escenas de tu vida. Es lo que nos pasa a los hinchas de fútbol.

Después cada uno tiene su medida del dolor. El dolor más grande yo no lo conozco, es descender. Pero Boca ha perdido campeonatos o partidos que me han hecho sufrir. No conozco ese sufrimiento tan grande de irse a la B, no lo conozco, pretendo no conocerlo. Conozco el disfrute más grande, la gloria más grande que es salir campeón del mundo contra un equipo como el Real Madrid o contra Milán.

Con información de Télam