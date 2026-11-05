ARTEBA 2026: siete museos incorporaron 20 obras nuevas a sus colecciones

Durante la 35.ª edición de la Feria Arteba, siete museos de distintas regiones del país sumaron un total de 20 obras a sus colecciones. Las adquisiciones se concretaron a través de Matching Funds, un programa que impulsan Zurich Argentina y Fundación Arteba.

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Qué obras incorporó cada museo

El MALBA fue la institución que más piezas sumó, con diez. El resto de los museos adquirió entre una y tres obras. El detalle completo:

Museo Castagnino + Macro (Rosario): Fernanda Laguna, Los locales.

Fernanda Laguna, Los locales. Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC): Marcelo Canevari, Cuando llame el volcán.

Marcelo Canevari, Cuando llame el volcán. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan): Laura Códega, Espectros en la hierba teñida; y Carlos Cima, Sin título.

Laura Códega, Espectros en la hierba teñida; y Carlos Cima, Sin título. Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe): Rogelio Polesello, El primer amor; Víctor Magariños, Sin título; y Diana Chalukian, Sin título.

Rogelio Polesello, El primer amor; Víctor Magariños, Sin título; y Diana Chalukian, Sin título. MALBA (Buenos Aires): Jimena Travaglio, Sin título – Serie Jitter; Sofía Castro, CUMBIA; Benjamín y Felipe Álvarez, Jarras; Carolina Antich, El más querido (variación II); Víctor Florido, Living-comedor; Itamar Hartavi, Sol Flor; Tomás Maglione, Ya me disfracé de estrella asesinada; Juan Valenti, Tercera persona; Paola Vega, Sin título; y Gal Vukusich, Claroscuro.

Jimena Travaglio, Sin título – Serie Jitter; Sofía Castro, CUMBIA; Benjamín y Felipe Álvarez, Jarras; Carolina Antich, El más querido (variación II); Víctor Florido, Living-comedor; Itamar Hartavi, Sol Flor; Tomás Maglione, Ya me disfracé de estrella asesinada; Juan Valenti, Tercera persona; Paola Vega, Sin título; y Gal Vukusich, Claroscuro. Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires) : Matías Duville, Pink Ashes.

: Matías Duville, Pink Ashes. Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC): Sebastián Consenza, El canto de las sirenas; y Manu Brandazza, Amor transparente.

Qué es Matching Funds

La iniciativa forma parte del programa de adquisiciones de la feria. Su objetivo es que los museos puedan acceder a nuevas producciones artísticas y ampliar sus colecciones. La iniciativa contribuye a ampliar y preservar el patrimonio cultural argentino y, además, a acercar expresiones del arte contemporáneo a la comunidad.

“El arte tiene la capacidad de generar encuentros, abrir conversaciones y enriquecer la forma en que entendemos nuestra cultura”, apuntó Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina y remarcó que cada adquisición es también una oportunidad para que más personas disfruten de ese patrimonio.

Siete museos de diferentes regiones del país sumaron en total 20 obras nuevas

¿Cómo fue la Feria Arteba 2026?

La feria se realizó entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en La Rural y recibió a más de 41.000 visitantes durante sus cinco jornadas. El Programa de Adquisiciones alcanzó este año un récord de participación: 26 museos y fundaciones, diez de ellas internacionales, incorporaron 55 obras a sus colecciones. En sus 21 años de trayectoria, el programa acumula 491 obras adquiridas por instituciones públicas y privadas.