Retratos hechos por Rembrandt y olvidados por 200 años se vendieron por 14 millones de dólares

Dos retratos realizados por Rembrandt que estuvieron en manos privadas durante 200 años fueron vendidos hoy en la casa Christie's de Londres por 14,3 millones de dólares, después de haber sido rescatados por un experto de esa casa de subastas.

Se trata de dos retratos del pintor holandés del siglo XVII que se cree que son de 1635 y representan a un plomero anciano llamado Jan Willemsz van der Pluym y a su esposa Jaapgen Carels, consignó la agencia de noticias AFP.

La pareja, pintada en un estilo inusualmente íntimo para Rembrandt, eran amigos de la familia del artista y provenían de su ciudad natal de Leiden, en Países Bajos.

"Me encontré por primera vez con estos cuadros en una valoración de rutina y me detuve en seco: me sorprendió descubrir que esas pinturas no habían sido investigadas ni abordadas en ninguna publicación sobre Rembrandt en 200 años", dijo a AFP Henry Pettifer, vicepresidente internacional encargado de pinturas de maestros antiguos en Christie's. Las obras se exhibían entonces en Ámsterdam.

Según el itinerario trazado por la casa de subastas, un ancestro de los propietarios actuales fue quien compró esos cuadros precisamente en Christie's en 1824, cuando fueron registrados como de Rembrandt, y desde entonces permanecieron en la colección privada.

"Estuvieron en silencio para que los disfrutara la familia del propietario a lo largo de dos siglos", dijo Pettifer; tras lo cual se refirió al trabajo "forense" realizado para verificar si, efectivamente, eran genuinos.

"Los cuadros eran desconocidos e inicialmente había que tratarlos con mucha precaución, obviamente había que examinarlos e investigarlos con gran detalle", señaló el experto sobre el proceso que convocó al famoso museo Rijksmuseum de Ámsterdam, en los Países Bajos.

"Tuvimos la suerte de que su equipo científico los investigó con mucho cuidado durante casi dos años", dijo otra experta en el tema, Manja Rottink, quien constató que la propiedad de las pinturas se menciona en un inventario de la hija mayor de los retratados y que se verificaron las firmas de Rembrandt: "La conclusión fue que efectivamente son del artista" y "fue abrumador lo entusiasmados que estaban todos con este hallazgo", señaló.

Se trata de los retratos más pequeños conocidos de Rembrandt, que aportan información sobre el estilo del artista, más conocido en su momento por retratos grandes encargados por familias adineradas: "son algo ligeramente diferente, algo mucho más íntimo", dijo Pettifer.

Los rembrandts, que Christie's describe como "uno de los descubrimientos más emocionantes" hecho en el campo de los Viejos Maestros en los últimos años, ya estuvieron de gira en Nueva York y Londres.

Con información de Télam