Arte, textil y resistencia: Pr0testa inaugura “¡Protesta Disponible!” en San Telmo

En tiempos de vaciamiento y desarticulación, el arte vuelve a emerger como una trinchera colectiva. Este sábado 10 de octubre, el colectivo de arte textil e indumentaria Pr0testa presenta su nueva muestra “¡Protesta Disponible!” en AGENCIA, un espacio independiente de arte contemporáneo ubicado en el corazón de San Telmo.

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Dirigido por Santi Goicoechea y Antonio Lazalde, Pr0testa articula desde 2019 diseño de indumentaria, arte textil, fotografía contemporánea y comunicación social bajo una estructura cooperativa. Entendiendo al vestir, la imagen y el cuerpo como verdaderos territorios de experimentación y disputa política, el proyecto nacido en La Plata interpela directamente la coyuntura con un interrogante tajante: ¿después del vaciamiento, qué viene?

“Sin objeto que lo llene ni relato que lo explique, ¿cómo sería un primer intento por ocupar un espacio al que se le ha retirado todo? ¿Qué estará disponible cuando los grandes relatos, los cuerpos y los símbolos hayan sido vaciados?”, plantean los creadores.

La exhibición cuenta con un texto curatorial firmado por Daniela Lucena, socióloga, doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora clave en el estudio de las intersecciones entre arte, moda y cultura en Argentina. Autora de ¿Por qué son tan geniales? Arte y moda en la Argentina y colaboradora de instituciones como el Museo Reina Sofía, el MALBA y el Museo Moderno, Lucena aporta una mirada aguda sobre una práctica donde la vestimenta y la producción colectiva desafían los límites disciplinares tradicionales.

Con una trayectoria sólida que incluye siete colecciones y presentaciones en recintos como el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Centro Cultural Recoleta y el Espace Parallèle de París, Pr0testa reafirma su compromiso con las estéticas disidentes y autogestivas.

Coordenadas y apertura

La inauguración oficial se llevará a cabo este sábado 10 de octubre y contará con un cierre festivo: un DJ set sorpresa, sexy, alternativo y extravagante a cargo de uno de los nombres de referencia de la nueva escena electrónica queer de Buenos Aires.

Dónde: Somos Agencia (Defensa 1442, San Telmo).

Visitas: Jueves, viernes y sábados de 15 a 19 hs.

Cierre de la muestra: Sábado 31 de octubre.

Durante todo el mes, la exposición estará acompañada por una serie de activaciones y encuentros pensados para reflexionar en comunidad sobre los desafíos del presente.