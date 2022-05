Tras dos años de negociación, el Centro para las Artes Escénicas de China y el CCK trabajarán juntos

Después de dos años de trabajo y con una apuesta ecléctica y ambiciosa que incluye la posibilidad de hacer conciertos, exposiciones y la posibilidad de crear series on line en coproducción, el Centro Nacional para las Artes Escénicas de China (NCPA) y el Centro Cultural del Bicentenario Néstor Carlos Kirchner firmaron un acuerdo para establecer una alianza estratégica con el propósito de promover el desarrollo de las artes escénicas en ambos países.

El acuerdo, firmado hoy en el Centro Cultural Kirchner por autoridades chinas y argentinas en el marco del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) que se desarrolla en ese espacio hasta el domingo, tiene cuatro ejes de articulación.

En primer lugar, las partes apostarán a explorar la oportunidad de intercambio y colaboración online y realizar de forma conjunta actuaciones online de alta calidad como conciertos, conciertos de música de cámara, bailes, programas de video y, además, crear series y organizar proyecciones y giras de artistas y orquestas.

El segundo punto del acuerdo apunta a intercambiar información e ideas sobre programación de música, ópera, ballet, teatro y, además, a que las marcas de ambos espacios se promocionen mutuamente con estrategias codecididas.

El tercer punto del documento apunta a generar un mecanismo de visitas mutuas y de diálogos institucionales para garantizar la comunicación entre la dirección y el personal de ambas partes en administración de las artes, la creación, el intercambio, la educación y la divulgación. Ambas partes acuerdan fortalecer la colaboración en las áreas antes mencionadas y brindar apoyo para visitas mutuas, aprendizaje, programas de capacitación entre otras actividades.

El último punto plantea cómo será el trabajo conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el Foro de Beijing para las Artes Escénicas para apoyar la participación en sus foros internacionales y proyectos de colaboración internacional.

En 2021, el CCK pudo participar del concierto “Online music from around the world” del BFPA y llegó a un público de más de 20 millones de personas. De cara al futuro se está planeando continuar con proyecciones de conciertos y óperas espaciales; y el público chino tiene particular interés por el tango”, explicó a Télam el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Francisco Taiana.

“El énfasis en el intercambio online es propio de la coyuntura histórica de emergencia sanitaria dentro del cual el acuerdo fue concebido. El formato online continuará siendo la forma más segura y dinámica de poder llevar adelante un proyecto de cooperación internacional hasta que el mundo entero se encuentre definitivamente y completamente en un escenario pospandemia", sostuvo el funcionario.

Taiana, también presente durante la firma del documento, sostuvo que, de todas maneras, es un acuerdo pensado para extenderse en el largo plazo y por eso contempla la posibilidad de intercambios presenciales y giras de artistas y orquestas.

“La distancia, la diferencia horaria y la imposibilidad de tener reuniones presenciales fueron desafíos iniciales pero logramos construir una relación laboral fluida y amistosa con nuestra contraparte en Beijing”, contó el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura sobre el detrás de escena de cómo se gestó el acuerdo.

De la firma del documento participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer; la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso; el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, Martin Bonavetti; la directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Ariela Peretti; Luis Susmann, de la Dirección de Asia y Oceanía; y por la Embajada de la República Popular China en Argentina, el nuevo ministro consejero, Sun Yi, presente de forma virtual.

El acuerdo es el resultado de casi dos años de trabajo e involucró a diversas áreas, equipos e instituciones en ambos países y busca establecer un marco institucional amplio y de largo plazo para fomentar la entre ambas instituciones.

El proyecto surgió como una iniciativa de Bauer, en 2020. Aquel 22 de diciembre se produjo el primer ensayo exitoso en esta cooperación cuando el “Concierto especial por el 13º aniversario de NCPA: "Sinfonía y and Coro" de Beethoven con Lü Jia”, fue transmitido de manera simultánea en el canal de Youtube del Ministerio de Cultura de la Argentina. Aquel evento cultural, acotado en su duración, inició un proceso de articulación que se expandió a otras áreas de cooperación y que orientó las líneas del documento final.

El documento es, por otra parte, parte de un proceso en el que el Centro Cultural Kirchner apuesta a “salir al mundo” e inscribirse en una lógica de pertenencia a los grandes teatros del mundo. De forma paralela y complementaria al acuerdo, el año pasado el Centro Cultural Kirchner se incorporó a la gran alianza de teatro y casas de ópera fundada por iniciativa del Foro de Beijing para las Artes Escénicas y así Argentina se convirtió en uno de los pocos países del mundo en tener más de una institución en esta alianza de teatros entre cuyos miembros están el Teatro Colón, la Royal Opera House, la Royal Philarmonic Orchestra, el Barbican y el Carnegie Hall, entre otros.

Y tanto el Teatro Colón como el Centro Cultural Kirncher participaron con piezas propias del concierto virtual Music From Around the World, transmitido el 30 de octubre de 2021 en más de veinte plataformas multimedia y alcanzando 20 millones de visualizaciones. “Los dos años de negociación fueron muy fructíferos ya que comenzando con un objetivo muy puntual (como era intercambiar material audiovisual) que fue lentamente expandiéndose a un acuerdo estratégico mucho más abarcativo y ambicioso.

En el transcurrir del tiempo, el Centro Cultural Kirchner se sumó al Beijing Forum for Performing Arts, la alianza de teatros y óperas fundado por iniciativa del NCPA. Este ingreso fue un hito en la historia de la internalización del Centro Cultural ya que lo colocó en un foro junto con muchos de los teatros más importantes del mundo”, contó Taiana sobre cómo la idea original creció durante la negociación.

Con información de Télam