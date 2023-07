Los recomendados de José Supera para pensar las distopías

Distopías, ciencia ficción, mundos extraños y algo más: en este recuento profundizamos sobre las historias y los detalles de los libros recomendados por el autor de "Terciopelo", obras que le sirvieron como corpus para imaginar el mundo creado en su propia novela.

-"Ornamento", de Juan Cárdenas. Relata la historia que transcurre en un laboratorio colombiano, donde se ha descubierto una droga recreativa sintetizando el principio activo de una flor autóctona. La droga, que produce «una suerte de éxtasis», tiene efecto exclusivamente en las mujeres. Mientras ultiman los detalles para lanzarla al mercado, la prueban en un grupo de voluntarias. Entre ellas está «número 4», una joven que pronto se convertirá en la obsesión del científico que lidera el proyecto y luego en el centro de un triángulo amoroso. Se trata de una novela hipnótica y admirable, de una belleza extraña y perturbadora, que propone una reflexión agudísima sobre el deseo y el abuso a la mujer, los privilegios de clase y el papel que tienen el ocio, el arte y el mercado en nuestras sociedades contemporáneas.

- "El cuento de la criada", Margaret Atwood. Una historia que presenta una trama inquietante y oscura, en la que la famosa autora canadiense anticipó, con llamativa premonición, una amenaza latente en el mundo hoy. En Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para parir, como lo impone las normas de la dictadura que domina al país. Si ella se rebela la espera la muerte o el destierro a unas Colonias donde estará expuesta a la muerte por residuos tóxicos. El régimen controla la alimentación, la indumentaria y la vida sexual de las mujeres. Pero nadie puede gobernar el pensamiento de una persona. Y mucho menos su deseo. Los peligros inherentes a mezclar religión y política y la fuerza del deseo como elemento transgresor son tan sólo una muestra de los temas que aborda este relato desgarrador, que además contiene una cuota de sarcasmo, sello de Atwood.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

- "Plop", Rafael Pinedo. En un paisaje terminal, donde sólo puede beberse el agua que cae del cielo, Plop, un niño parido en el barro, apela a su astucia para ascender hasta la jefatura de un grupo de supervivientes. El clan al que Plop pertenece ha reemplazado casi todos los tabúes de nuestra civilización por otros igualmente estrictos: en su mundo no hay escritura y la sociedad tal como la conocemos no existe. El intrincado ascenso de Plop parece reflejar las parábolas del poder, como si los hombres no pudieran repetirse. De este escenario surgen personajes insólitos que no pueden sino inventar sus destinos. Plop es ciencia rudimentaria y ficción de las ruinas. En 2002 obtuvo el Premio de Novela Casa de las Américas.

- "El desierto y su semilla", Jorge Barón Biza. Un libro que se convirtió rápidamente en una novela de culto, por la crudeza de la historia y el equilibrio y distanciamiento con que es relatada a pesar de que es una historia autobiográfica. Poco después del ataque, en el auto que la lleva de urgencia al hospital, el rostro de Eligia se va desintegrando por el efecto del ácido. Al lado suyo va Mario, su hijo y narrador de los hechos, que desde entonces la acompañará a lo largo del lento proceso de reconstrucción de ese rostro y esa identidad. Una novela que expone el dolor y el horror al punto que parece anular el sentido humano de lo que ocurre.

Con información de Télam