Dolores Reyes, Félix Bruzzone y Kike Ferrari y la escritura como forma de intervención política

(Por Emilia Racciatti) Dolores Reyes, Félix Bruzzone y Kike Ferrari conversaron hoy sobre el cruce entre narrar y militar desde posturas diversas que fueron encontrándose a lo largo de la charla moderada por el ensayista y docente Alejandro Horowicz, en una tarde en la que tomaron forma ideas acerca de la importancia de la perspectiva al escribir, experiencias en relación a la militancia y modos de entender la escritura como intervención política, frente a una concurrida asistencia que viene dando volumen a la 46ta. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La primera en tomar el micrófono fue la escritora y docente Elsa Drucaroff, coordinadora del ciclo que enmarcaba la cita, "Diálogo de escritoras y escritores de Argentina" y que ayer tuvo su primera charla con Mariana Enriquez ante una convocatoria desbordante. La autora de "Los prisioneros de la torre" dijo que había convocado a Horowicz porque si bien hoy no lo hacía, había militado durante años y esa experiencia formativa atravesaba su obra ensayística.

En una sala Sarmiento completa y pasadas las 18.30, el periodista y ensayista abrió la conversación recordando que se cumplían exactos 204 años del nacimiento del filósofo Karl Marx y planteó que lo que le interesaba no era si los tres invitados a la mesa militaban o no, sino pensar qué relación política se podía establecer al leerlos. Y leyó fragmentos de obras de Reyes, Bruzzone y Ferrari que tenía seleccionados y transcriptos en un pequeño cuaderno para poner en clima el entramado de discursos.

Horowicz marcó que el origen de la palabra militancia venía de soldado y eso está en parte de su música. Así, "un militante sería alguien que se prepara para la guerra", mientras que narrar es una actividad asociada a la escritura: "Es imposible cambiar el mundo sin intentar entenderlo", señaló y con esa introducción dejó planteada la primera pregunta acerca de que si escribir era una forma de militancia.

La autora de "Cometierra", su primera novela que ya lleva 10 ediciones, dijo que era "difícil separar escribir y militar porque la escritura es una herramienta para la acción" y subrayó que "la literatura tiene la capacidad de atrapar a un lector y llevarlo a que cambie el mundo". Por eso hizo hincapié en la perspectiva y relató cómo, por ejemplo, en su ficción se preocupó por contar un femicidio desde otra perspectiva: la de la hija de la víctima.

Bruzzone dijo que nunca militó en ninguna organización ni partido político y que para él la narración se convirtió en una acción política porque trabaja temas que tienen que ver con la vida política del país. "Cuando una sensibilidad aparece modificada por un texto lleva a otras zonas, militantes incluso aunque un autor como yo nunca haya militado, y a acciones que no sean solo narrar", sostuvo.

Ferrari dijo que para él la política aparece cuando un texto se encuentra con los lectores pero en cambio advirtió que la militancia tiene que ver con la acción colectiva. "La política la pienso como lucha y como lucha de clases", afirmó el trabajador y militante de la línea B de subtes y autor de "Todos nosotros", para quien "hoy de todos los excluidos del mundo, los trabajadores son los que tienen menos voz". Y apuntó: "La clase obrera no está en el centro de la escena".

En ese punto aseveró que "el rol político de la ficción es dialogar con la realidad" y definió a la literatura como "la retaguardia de la verdad".

"Siempre estamos en un cruce de relatos y narraciones, ahora la narración es dónde se articula el relato de la historia. En ese sentido, diferenció la narración de otros textos como el periodístico", sostuvo Bruzzone.

Reyes, autora y docente, dijo que nunca pensó que estaba escribiendo un libro que iba a ser publicado. "Uno cuando escribe se sienta de espaldas al capitalismo porque se concentra en una actividad que no tiene fines de lucro en ese momento", graficó y ponderó la narración porque es ahí donde se ubica la disputa de sentidos que abre la ficción.

Horowicz definió a la militancia como un intento de dar sentido a una narración y dejó una nueva pregunta: ¿Un militante es un hombre o una mujer que quieren compartir una visión diferente de lo que existe para que exista otra cosa?

Reyes fue la primera en tomar el micrófono para responder y contó que militaba desde los 14 años, cuando comenzó a escribir boletines informativos o a asistir a la coordinadora de secundarios y lo sigue haciendo, de hecho llegó a la charla directo de una manifestación frente al Congreso para repudiar la represión policial en Andalgalá, Catamarca.

"La militancia es acción. La narrativa tiene otro tiempo, es una pausa a los tiempos del capitalismo", definió y enseguida Horowicz preguntó por qué: "Porque el capitalismo requiere de un régimen que no para y yo pude entregar el primer borrador de mi novela al editor porque hubo un paro de un mes contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires", respondió Reyes.

Por el contrario, Ferrari dijo que cada vez que en su gremio entraban en conflicto no escribía: "No puedo, comienza una agenda muy activa en cada situación de conflicto".

Retomando esa pregunta por el militante, el escritor contó una situación a modo de síntesis de su postura y trajo a la sala la jornada del 14 de diciembre de 2017 cuando fue a manifestarse al Congreso contra la reforma previsional impulsada por el macrismo y después fue directo a la Biblioteca Nacional.

"Uno milita porque no le queda más remedio, porque si no las cosas serían peores", dijo ante una sala en la que ya se habían sumado asistentes que escuchaban atentamente parados en el fondo y en la entrada de la sala ubicada en el primer piso del pabellón blanco.

El autor de "Campo de Mayo" dijo que, ante los relatos de sus compañeros de mesa, él iba a tener que explicar por qué no militaba: "Mis padres son desaparecidos, en mi casa siempre se habló de política, será el mandato de militar, no sé, podría haber militado y no lo hice, dudo, voy y veo la bandera y pienso, vuelvo a dudar. También quizás hay cosas más profundas como el miedo a desaparecer".

El moderador les dejó una de las últimas preguntas acerca de la figura del militante y los convocó a pensar si hoy cuando se piensa en un militante es posible no remitirse a 1976.

Para Ferrari, las generaciones más jóvenes sitúan esa figura en el 2001 e insistió en la búsqueda de las formas como una tarea política, Reyes agregó que esa apuesta por la ficción era una manera de ponerse en movimiento y poner en movimiento a otros. "Siempre hay cosas que se ponen en movimiento cuando uno se pone a escribir", resaltó.

Ferrari contó que él al sentarse a escribir hace el esfuerzo por olvidarse de que es marxista y Bruzzone completó: "La lectura y la escritura son dos actividades en las que hay que ir a descubrir algo, si partís de tantas certezas, no va".

Con información de Télam