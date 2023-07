Con la crítica Graciela Speranza se realiza seminario online del MoMA de Nueva York

Un seminario online titulado "Anti-paisajes", destinado a discutir sobre nuevas maneras de relacionarnos con la historia y el territorio en el arte latinoamericano contemporáneo, se realizará mañana a las 13 (hora argentina) con la curadora mexicana Sofía Hernández Chong Cuy, la curadora peruana Florencia Portocarrero, el académico Jens Andermann y moderada por la académica argentina Graciela Speranza.

Organizado por el Instituto Cisneros que funciona dentro del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el debate -pautado para el 18 de julio (a las 12.00 p.m. EST)- se enfocará en obras de arte que actualmente se exhiben en la exposición del MoMA "Chosen Memories: Contemporary Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Gift and Beyond", curada por la argentina Inés Katzenstein.

Algunas de las obras incluidas son "Secretos de la Amazonía" (2011) de Gilda Mantilla y Raimond Chaves; "El paso del Quindío I" (1992) de José Alejandro Restrepo y "Fading Field No. 1" (2012) de Elena Damiani.

El seminario que se desprende de la exposición "Chosen Memories" fue catalogada recientemente por el periódico New York Times como "una de las mejores exposiciones recientes en Nueva York" e incluye un recorrido por 60 obras de artistas latinoamericanos, incluidos los argentinos Adrián Villar Rojas, Leandro Katz, David Lamelas y Analía Saban.

Hasta el 9 de septiembre permanecerá abierta al público en Manhattan esta muestra que se centra en obras de artistas latinoamericanos que a través de sus obras han desarmado, recreado y cuestionado la historia tal como la difundió la narrativa colonial.

El conjunto de obras -realizadas durante las últimas cuatro décadas- incluye también los nombres de Alejandro Cesarco (Uruguay), Regina José Galindo (Guatemala), Mario García Torres (México), Suwon Lee (Venezuela) y Cildo Meireles, Rosángela Rennó y Mauro Restiffe (Brasil), entre otros.

El seminario web "Anti-paisajes" se llevará a cabo en español, con la posibilidad de traducción simultánea al inglés, y para participar es necesario regístrate en el link

Con información de Télam