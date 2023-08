Con 200 obras de arte, se inaugura el Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama

Con el objetivo de entender en profundidad el sentir de las personas con discapacidad desde una perspectiva que integre la cultura, la ética y la ciencia, se inaugura este jueves el Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama, una iniciativa de formato itinerante integrada por una colección de más de 200 obras de arte que se exhibirán primero en la Argentina y el próximo año en Suiza y en Guatemala.

Nika Pedro, un joven de 30 años con autismo, es el gestor de este espacio multidimensional. En diálogo con Télam, cuenta que "viene trabajando el proyecto en secreto hace 12 años". ¿Por qué en secreto? "Porque para un proyecto tan amplio era necesario estar bien preparados", responde el artista y agrega: "Uno cuando crea una obra es porque hay una necesidad. Cuando estamos hablando de discapacidad, la necesidad es tanta que la obra es muy grande".

La Universidad de Belgrano, ubicada en Zabala 1837, alojará a partir del jueves la colección de obras de más de 200 artistas, que con el tiempo irá desplazándose por otros espacios. "Es un museo que tiene el objetivo de hacer sentir, reflexionar, aprender e incentivar a la investigación de temas relacionados a la discapacidad", explica Pedro, quien decidió ponerle al proyecto en el nombre de la viuda de Borges como tributo a quien considera su maestra y madrina.

La iniciativa apunta a "entender en profundidad el sentir de las personas con discapacidad" a partir de un patrimonio incluye a decenas de artistas profesionales que participaron del proyecto, como Gustavo Masó con la obra "La palabra oculta", que dialoga con el poema "Calle desconocida" de Jorge Luis Borges. Muchas de las obras fueron realizadas por artistas con discapacidad lo que aporta mayor visibilidad a su trabajo artístico.

Bajo el madrinazgo de María Kodama, la viuda de Borges recientemente fallecida, el proyecto fue tomando cuerpo y hoy cuenta con el apoyo de la Fundación Jorge Luis Borges y la Embajada de Suiza. "Es un homenaje a ella y a todo lo que hizo en silencio por las personas con discapacidad, como por ejemplo dar lugar a una escuela de lengua de señas en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges", explica el gestor sobre el nombre del museo.

"Se trata de un patrimonio muy importante. Hay libros de Kodama, hay muchas obras que tienen que ver con Borges, también hay esculturas que homenajean a personas que ya no están. Una en particular es '80 unicornios', en donde homenajearon a todas las personas con discapacidad que ya no están con nosotras y decidimos retratarlas como unicornios", destaca Pedro.

El artífice del espacio es fundador también del Foro Internacional Suizo-Argentino de la Discapacidad, que trabaja en el desarrollo e integración de decenas de jóvenes, a través de métodos y espacios tan diversos como la equinoterapia, un centro de recreación y una escuela de modelaje, entre otros. Está integrada por 18 equipos transdisciplinarios, algunos de ellos conducidos por personas con discapacidad.

Durante 2023, la colección se exhibirá en varias sedes de la Argentina, y el año próximo estará en Ginebra, Suiza, y en otros países de América Latina, entre ellos Guatemala. Este concepto, explica Pedro, está relacionado con el proyecto autista: "Parece que estamos en otro mundo pero estamos en el mismo mundo pero adentro de otro mundo", dice.

“Un hito será la inauguración de otra sede, a principios de octubre, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que cuenta con su propio museo y patrimonio sobre la historia de los grandes científicos e instituciones médicas de la Argentina”, adelantaron desde la organización.

El ingreso al museo es totalmente gratuito y se puede visitar los días hábiles del 4 al 10 de agosto de 12 a 18. Para ingresar, se requiere una reserva previa que se realiza al número 54 9 11 2658 1015 de WhatsApp.

Con información de Télam