Alejandro Cesarco presenta la primera exposición sin fotos en la Fotogalería del San Martín

Con la particularidad de no ser una exposición fotográfica, el artista uruguayo de trayectoria internacional Alejandro Cesarco presenta un conjunto de instalaciones inéditas en la muestra "Todo en negro, los ojos cerrados por el exceso del desastre", su primera exposición individual en un espacio institucional como la Fotogalería del Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que podrá visitarse hasta el 27 de febrero y ofrece una mirada crítica sobre el presente de emergencia sanitaria.

Artista visual, editor y curador, Cesarco (Montevideo, 1975) quien vive y trabaja en Nueva York, presenta obras exclusivas que se despliegan a partir de la película "El diablo probablemente" (1977) del realizador francés Robert Bresson, una muestra curada por Ariel Authier, Bruno Dubner y Lara Marmor, pertenecientes al comité curatorial de la emblemática sala que pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires.

"Sumergidos en las posibilidades de la catástrofe, Cesarco presenta una exposición sin fotografías en sala" cuya imagen de referencia curatorial es un rectángulo en negro: "una exhibición cruda, realista, mínima y devastadoramente hermosa", y a su vez algo "excepcional en la historia de la Fotogalería", explican los curadores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La muestra desglosa en partes la obra "El Diablo probablemente", una película descarnada que anticipó en casi 25 años el concepto de Antropoceno, la nueva era geológica en la que se encuentra la humanidad anunciada por el científico Paul Crutzen.

"El artista detecta el espesor en la felicidad que se presenta como dolor" y remueve de la película todo atisbo de belleza óptica" que "disimula otra imagen latente"; y en ese desmontaje del guion "usa la fragmentación entre el ver y el oír como antídoto contra cierta representación" y crea "una nueva dependencia con el espacio", con las instalaciones y material audiovisual que se expone.

Cesarco fue convocado antes de la pandemia para realizar una muestra y la emergencia sanitaria provocó una respuesta artística particular, "descarnada, cruda", explica Marmor, que "busca escuchar el sonido de una imagen que no vemos, busca ver si queda algo visible aún en la oscuridad".

La exposición cuenta con la colaboración de la fotógrafa y realizadora uruguaya Irina Raffo en la programación cinematográfica, y del artista norteamericano Stephen Prina que sostiene un diálogo con Cesarco sobre Bresson.

"La sala está totalmente a oscuras, y lo que se ve es una caja de cartón roída con publicaciones, una proyección del guion desmembrado de la película y el sonido del filme, el diálogo entre los artistas, y en la fachada del teatro carteles que explicitan las obras que se pudieron realizar -como una pieza más- y las que no", dice la curadora.

"Sin ser una bajada de línea o literal sobre los tiempos que estamos viviendo habla de una manera poética, cruda de esta realidad. Es una muestra descarnada. Cesarco es super meticuloso y están a la vista todos los cables, deliberadamente, de las instalaciones", describe Marmor.

Entre sus exposiciones individuales más recientes están: "A Solo Exhibition", Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2019); "Tactics & Techniques", CAC, Vilnius (2019); "Apprendre la langue", Jeu de Paume, París (2018); "Song", The Renaissance Society, Chicago (2017); "La medida de la memoria", Galleria Raffaella Cortese, Milán (2017); "Proceso público", Sculpture Center, Nueva York (2017); entre muchas otras.

Cesarco ha curado exposiciones y es director de la organización artística sin fines de lucro Art Resources Transfer, y en 2011 ganó el premio Baloize Art Prize, por su instalación "The Street Were Dark With Something More Than Night Or The Closer I Get To The End The More I Rewrite The Beginning", en Art 42 Basel.

"Todo en negro, los ojos cerrados por el exceso del desastre" se podrá visitar hasta el domingo 27 de febrero, de martes a domingos de 14 a 20, con entrada libre, en avenida Corrientes 1530 (CABA).

Con información de Télam