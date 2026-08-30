Arcángel celebró 20 años de carrera con tres Movistar Arena y una noche llena de sorpresas. Foto: (Instagram)

Pasaron 20 años desde que Arcángel inició su carrera en el reggaetón, diez desde la última vez que había pisado suelo argentino. En el mientras tanto, el vínculo se reforzó incluso superando fronteras: las canciones y feats en los que participó el artista puertorriqueño se escucharon en todo el país y lograron grandes números. Todos esos años sirvieron como la previa perfecta para la primera visita en solitario de Arcángel "La Maravilla" este fin de semana en el Movistar Arena, un encuentro esperado por fanáticos que desembocó en espectáculos cargados de euforia.

Celebrando sus dos décadas de carrera, Austin Agustín Santos, popularmente conocido como Arcángel, llenó tres Movistar Arena entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto. Durante la segunda noche, el artista aseguró que iba a "subir el nivel" en comparación a la velada anterior y brindó un show emblemático con repaso por sus hits, invitados y una gran simbiosis con sus fanáticos.

Arcángel celebró 20 años de carrera con tres Movistar Arena y una noche llena de sorpresas. Foto: (Instagram)

Durante casi tres horas, "Papi Arca" desplegó su flow y carisma sobre un escenario sencillo dentro del recinto de Villa Crespo. Con solo una gran pantalla de fondo para acompañar las canciones con visuales, un animador y algunos músicos detrás de la pantalla, el cantante boricua demostró que con solo su presencia bastaba para mantener al público conectado, cantando y saltando.

La velada empezó con un plato fuerte: después de un video introductorio, apareció sobre el escenario y, tras unos segundos de ovaciones, empezó a sonar la introducción de Pa' que la pases bien, uno de los temas más emblemáticos de los inicios de su carrera. A este le siguió Tengo tantas ganas de ti y el público terminó de enloquecer.

A lo largo de la velada, Arcángel continuó con otros hits como Po' Encima, Por Amar a Ciegas y Me Prefieres a Mí. Sin embargo, no dejó de lado los feats que tiene con otros artistas y estuvo acompañado del público en canciones como Danza Kuduro, Diles, Si se da, La Ocasión, canción que acompañó utilizando una remera con la estampa de "Las Malvinas son argentinas", La Jumpa, entre otras.

Austin Jr, Callejero Fino y La Mosca: los invitados de la noche

"Cuando termine la gira en octubre, voy a volver a mi casa y me voy a tomar vacaciones por el tiempo que me de la gana. Pero la oficina no va a quedar vacía, sino que que la voy a dejar a cargo de la sangre de mi sangre", anunció Arcángel antes de darle la bienvenida a su hijo, Austin Jr, a cantar en el escenario junto a él. Así, el artista se dio el lujo de interpretar una canción junto al joven de 19 años quien, más tarde, también tuvo el lugar para cantar su single Pal To.

Tan solo unos minutos más tarde, "Arca" recibió a Callejero Fino. Aunque si bien no tienen un tema juntos, el artista internacional reconoció el recorrido del joven y le dio lugar para que cante su tema perteneciente a la Turreo Sessions #723. En ese momento, el cantante argentino se mostró muy agradecido con su colega e incitó al público a ovacionarlo juntos.

Finalmente, la "frutilla" del postre llegó hacia el final de la jornada con la inesperada presencia de La Mosca. Segundos antes de que Guillermo Novellis apareciera en el escenario para cantar Para no verte más, Arcángel se paró en el escenario luciendo los icónicos lentes que usa el cantante de la banda argentina. Finalmente, juntos entonaron el hit nacional y el puertorriqueño aseguró que "estaba cumpliendo un sueño" al cantar junto a él.