De Almería a Buenos Aires: el viaje de ida y vuelta de Bonaerense

Bonaerense tocará con Tigre Ulli en La Tangente (Foto: gentileza prensa).

Hay periplos que tardan más de dos décadas en cerrar su trazo. Cuando Catalina Day García tenía once años, la crisis económica llevó a su familia hacia el otro lado del Atlántico. Ocurrió en 2002. Tras 24 años de asentarse en distintos rincones de España, la cantante volvió por primera vez a pisar suelo argentino, empujada por una hermosa coincidencia: desembarcar junto a Bonaerense, la banda que lidera en la escena independiente europea.

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"Es la primera vez que vuelvo. Es bastante fuerte", confiesa la vocalista, en diálogo con El Destape, tras más de dos décadas de distancia. En ese intervalo, la música actuó como un ancla identitaria inextinguible. El regreso se dio en un clima de afecto y autogestión dentro de la red del indie local. Su debut en suelo argentino ocurrió en formato acústico, una experiencia tan íntima como desafiante para quien habitualmente no empuña instrumentos sobre las tablas: "Era un reto desenvolverme con la guitarra, pero me sentí muy cómoda. Es una sensación rara porque es familiar y a la vez no".

Mapas sonoros e identidades cruzadas

Radicados en Almería, una ciudad pequeña del sur español, Bonaerense logró abrirse paso en un panorama emergente variopinto. Aunque para Catalina la escena almeriense carece de una identidad única -a diferencia del perfil oscuro de Valencia o las particularidades de Murcia-, destaca por la apertura de sus espacios y una marcada heterogeneidad que convive entre el punk, el indie y el rock progresivo, entre otros.

Sin embargo, el gen del grupo es profundamente híbrido. Con una formación integrada por el baterista Ramón Cádiz Barreda (Málaga), tres músicos locales -Daniel Salvador Ortiz, tecladista, Manuel Martínez Parrés, guitarra, y Alfredo Jiménez Rull, bajo- y Cata en voz, las fronteras culturales se disolvieron rápido. Sorprendentemente, el puente hacia Argentina ya estaba tendido antes de que su vocalista propusiera el nombre.

"Cuando empezamos a reunirnos para hablar más en serio del proyecto, me empezaron a hablar de grupos que les gustaban y eran todos de Argentina", recuerda entre risas. Sus compañeros eran fervientes seguidores de referentes del indie nacional como Él Mató a un Policía Motorizado o Bestia Bebé, influencias que dialogan en su repertorio con contemporáneos españoles como Carolina Durante.

La elección del nombre no fue casual. En España, el gentilicio "bonaerense" pierde su cotidianeidad y adquiere una cualidad poética, casi abstracta. "Me genera como color azul, algo aéreo. Pero también era una manera de conectar con esa raíz que para mí es muy musical; la música es el pilar", explica Catalina.

Si no conocés Bonarense, Cata Day García recomienda que empieces con Relámpago e Importante.

Entradas para Bonaerense junto a Tigre Ulli en La Tangente

Las entradas para la presentación conjunta de Bonaerense y Tigre Ulli en La Tangente (Honduras 5317, Palermo) del próximo sábado 7 de noviembre se adquieren de forma online a través de la plataforma oficial de venta de tickets de La Tangente o mediante el enlace disponible en el perfil oficial de la banda. También se pueden adquirir de manera presencial en la boletería del lugar únicamente en efectivo.