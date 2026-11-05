Meien Williams presenta su nueva banda y cierra el año con un show en Buenos Aires.

Meien Williams atraviesa una nueva etapa de su carrera musical y se prepara para presentarla en vivo. El compositor, cantante y multiinstrumentista llegará el próximo miércoles 11 de noviembre a Biri Biri para cerrar el año con un show especial junto a su nueva banda, Meien y Los Astros.

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Como anticipo de esta nueva etapa, el artista presentó Los Astros en La Sala, un material audiovisual grabado y filmado en vivo en los estudios de La Sala. El lanzamiento reúne tres canciones de su repertorio: Puerta Sombra, Decilo y Generavit, que fueron reinterpretadas con un sonido más crudo, distorsionado y cercano al garage-rock.

Los videos ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube del músico, mientras que el EP salió en plataformas digitales el pasado 23 de octubre. Este trabajo funciona como una primera muestra de la identidad sonora de Meien y Los Astros y como antesala de un nuevo lanzamiento programado para el viernes 6 de noviembre, que será el primer adelanto de su próximo disco.

Quién es Meien Williams

Con nueve años de trayectoria, Meien Williams construyó un recorrido marcado por la exploración musical y la versatilidad de estilos, con influencias que van del groove y el rock al funk japonés y el jazz. Hasta 2025 fue conocido como Melanie Williams, nombre con el que desarrolló buena parte de su carrera y publicó cuatro discos, en un camino artístico que también estuvo atravesado por su transformación personal y el reconocimiento de su identidad.

Sus primeros pasos fueron con el EP solista Jeleh y, más adelante, al frente de Melanie Williams & El Cabloide, proyecto con el que editó tres álbumes de estudio: Comprensión 1, Somos 2 y TReSMO. Con esa formación recorrió escenarios y festivales destacados de la Argentina, como Quilmes Rock, Primavera Sound, Lollapalooza y Cosquín Rock.

Con nueve años de trayectoria, Meien Williams construyó un recorrido marcado por la exploración musical y la versatilidad de estilos.

A lo largo de su carrera también integró las formaciones de Wos, Lvpe, Zoe Gotusso y Natali Pérez. Compartió escenario con artistas como Julieta Venegas, Marilina Bertoldi, Los Besos, Lucy Patané, Mi Amigo Invencible y Barbi Recanati, además de abrir el show de Unknown Mortal Orchestra en el C Complejo Art Media.

Entre sus participaciones más destacadas se encuentra el homenaje a Charly García organizado por el Festival Ciudad Emergente en el Teatro Colón, donde interpretó No bombardeen Buenos Aires acompañado por la Orquesta Estable del teatro. También fue parte del espectáculo que Javier Malosetti dedicó a Téster de violencia, de Luis Alberto Spinetta, y del homenaje sinfónico por los 40 años de Oktubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en La Plata.

Después de despedir su disco MEIEN con un concierto que contó con invitados como Benito Cerati, Chechi de Marcos y Agustina Fama, el músico inicia ahora un nuevo capítulo con una propuesta que combina nuevas canciones, otra sonoridad y una formación renovada. El show del 11 de noviembre en Biri Biri será la oportunidad de conocer en directo esta búsqueda artística y la identidad de Meien y Los Astros.