Agustín Ronconi vuelve a escena con un show que cruza folklore, rock y electrónica.

Después de casi tres décadas como una de las figuras centrales de Arbolito, Agustín Ronconi continúa explorando nuevos caminos musicales. El cantante, compositor y multiinstrumentista llegará al CAFF junto a La Pueblada con un espectáculo que recupera algunas de sus composiciones, presenta canciones inéditas y propone un recorrido por distintos lenguajes sonoros, desde las raíces folklóricas hasta el rock y la electrónica.

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La cita será el viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), donde la música compartirá protagonismo con la danza y la percusión teatral. El encuentro contará con la participación de Santi Ablín, integrante de Choque Urbano, y el Ballet Folklórico Amerindia. Además, durante la noche se estrenará el videoclip de “SOMOS”, una canción que pone en primer plano la identidad y la diversidad de los pueblos latinoamericanos.

Una nueva etapa musical para Agustín Ronconi

Oriundo de Quilmes, Ronconi construyó una trayectoria de más de 25 años vinculada a la música popular argentina y latinoamericana. Como cofundador de Arbolito, dejó una marca en la identidad del grupo a través de su trabajo como cantante, compositor, poeta y multiinstrumentista. Su recorrido también incluyó proyectos como el trío de fusión Ácido Criollo y su propuesta solista Músicas Mochileras, en la que profundizó la experimentación entre el folklore y la música electrónica.

Ahora, al frente de Agustín Ronconi y La Pueblada, reúne esa experiencia en un formato colectivo que busca ampliar las posibilidades de sus canciones. En escena estará acompañado por Mariana Hinterwimmer (acordeón, ronroco y voz), Seba Fernández (guitarra y coros), Fer Balbi (bajo y coros), Gaita Freire (percusión) y Dani Diéguez (batería).

El espectáculo también tendrá un componente visual y performático. La presencia de Santi Ablín, de Choque Urbano, sumará una propuesta de percusión teatral que transforma objetos cotidianos en instrumentos musicales, mientras que el Ballet Folklórico Amerindia aportará el lenguaje de la danza tradicional.

“SOMOS”, una canción sobre la identidad latinoamericana

Uno de los momentos centrales de la noche será la presentación audiovisual de “SOMOS”, tema que Ronconi lanzó este año y que aborda la resistencia latinoamericana, la defensa de la Madre Tierra y las luchas colectivas frente a las desigualdades.

La canción reivindica la identidad plurinacional y la diversidad cultural de los pueblos de la región. Su videoclip fue realizado junto a Bunker.777, equipo audiovisual de Quilmes, y busca trasladar al lenguaje visual la fuerza de las raíces ancestrales y el espíritu colectivo que atraviesa la composición.

De esta manera, el show en el CAFF funcionará como una síntesis del presente artístico de Ronconi, un proyecto que recupera su historia musical, pero que también apuesta a la experimentación y al encuentro entre distintas expresiones culturales.