La nostalgia navideña volvió a tener como protagonista a Macaulay Culkin, a los 46 años, el actor regresó a uno de los personajes más recordados de su carrera, Kevin McCallister, el niño que quedó accidentalmente solo en su casa durante las fiestas en Mi pobre angelito. Esta vez, el esperado reencuentro no fue para una nueva película, sino para una campaña publicitaria de McDonald's que recupera algunas de las escenas más emblemáticas de la historia.

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El comercial recrea el universo de la producción estrenada en 1990 y traslada sus situaciones a un restaurante de la cadena de comida rápida. En las imágenes se observa un local cubierto de nieve y completamente vacío, donde Kevin descubre que nuevamente todos desaparecieron. Fiel al espíritu de la película, el personaje aprovecha la situación para hacer lo que quiere: se pone del lado de los empleados, recibe pedidos, prepara alimentos y utiliza los distintos equipos de la cocina.

La campaña busca conectar con distintas generaciones de espectadores a través de una de las comedias navideñas más populares del cine. Además, acompaña el lanzamiento de una línea de productos gastronómicos inspirados en la película, con referencias directas a personajes y situaciones de la historia.

Qué dijo Macaulay Culkin sobre su regreso a Mi pobre angelito

En declaraciones a la revista People, Culkin destacó el valor emocional de volver a encontrarse con el universo de Kevin McCallister y la posibilidad de compartirlo con sus propios hijos.

"Lo que me encanta de esta colaboración es que el menú de Mi pobre angelito representa algo más grande que un solo personaje: se trata de ese espíritu juguetón que conecta con personas de distintas generaciones", expresó el actor.

La nostalgia navideña volvió a tener como protagonista a Macaulay Culkin, a los 46 años, el actor regresó a uno de los personajes más recordados de su carrera.

También contó que volver a experimentar algunos de los momentos de la película junto a sus hijos le permitió recordar por qué el público sigue eligiendo esta historia tantos años después de su estreno.

El menú de McDonald's inspirado en Mi pobre angelito

La colaboración entre McDonald's y la película también incluye una propuesta gastronómica especial, cuyo lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el 1 de diciembre de 2026.

Entre las opciones aparecen las Little Nero's Pizza McShaker Fries, unas papas fritas acompañadas por un sazonador con sabor a pizza de queso, tomate, ajo, hierbas italianas y queso.

También se suma la Lovely Cheese Pizza, una salsa cremosa elaborada con tomate, parmesano, ajo y hierbas, pensada para acompañar distintas preparaciones de pollo.

La propuesta se completa con el Everything Sundae McFlurry, un postre que combina helado de vainilla, chocolate caliente, trozos de Oreo y M&M's. Además, habrá cuatro modelos de medias coleccionables inspiradas en Kevin McCallister y los personajes Grimace, Birdie y Hamburglar.

Por otra parte, la compañía organizará el Home Alone Challenge, una experiencia presencial que se realizará en Los Ángeles el 4 y 5 de diciembre, con instalaciones ambientadas en la película y distintas pruebas para los fanáticos.